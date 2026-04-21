Aborcja nie jest zła dlatego, że potępiają ją Kościoły chrześcijańskie, lecz Kościoły chrześcijańskie potępiają aborcję dlatego, że jest ona zła – mówił prof. Tonio Borg na Narodowym Marszu Życia. Prezydent Europejskiej Federacji ONE OF US przyleciał do Warszawy na zaproszenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. W czasie marszu prof. Tonio Borg spotkał się z prezydentem RP Karolem Nawrockim.
„Nie lękajcie się”
Prof. Tonio Borg swoje przemówienie na Narodowym Marszu Życia w Warszawie rozpoczął od pozdrowienia zebranych słowami św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”.
Nie lękajcie się, że jesteście oczerniani i wyśmiewani, ponieważ pragniecie ochrony życia od momentu poczęcia. Nie lękajcie się, gdy was odsuwają na bok i nazywają różnymi imionami, ponieważ bronicie życia. Nie lękajcie się otwarcie okazywać swojego zaangażowania na rzecz życia, wywierać presji na ustawodawców i ludzi wpływowych, aby bronić życia. Nie lękajcie się organizować, aby pokazać Europie i światu, że nienarodzone dziecko jest JEDNYM Z NAS
– mówił.
Malta jest wyjątkiem w UE
Zwrócił uwagę, że jego rodzinna Malta jest jedynym kraju w UE, który zakazuje aborcji z wyjątkiem ratowania życia matki – działania ruchu pro-life, wspierane także przez Kościół katolicki na Malcie, doprowadziły do powstrzymania ustawy zezwalającej na aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia, a nie tylko życia matki. W tym kontekście zauważył, że lobby proaborcyjne zarzuca obrońcom życia, że narzucają chrześcijańskie wartości tym, którzy ich nie podzielają.
Nasza odpowiedź brzmi: aborcja nie jest zła dlatego, że potępiają ją Kościoły chrześcijańskie, lecz Kościoły chrześcijańskie potępiają aborcję dlatego, że jest ona zła
– mówił prof. Tonio Borg.
Czytaj także
Jak daleko UE odeszła od założeń?
Przypomniał, że twórcami Unii Europejskiej byli praktykujący katolicy (tacy jak Robert Schuman, Konrad Adenauer i Alcide De Gasperi) a w jej fladze jest maryjny symbol dwunastu gwiazd. Tymczasem – zaznaczył – po raz pierwszy fundusze UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, istniejącego od 70 lat, zostaną wykorzystane do finansowania aborcji w całej UE.
Oznacza to, że Komisja Europejska będzie finansować, częściowo ze środków podatników maltańskich i polskich, turystykę aborcyjną, aby zrobić to, co w Polsce i na Malcie jest nielegalne; jest to sprzeczne z zasadą pomocniczości
– podkreślił prezydent ONE OF US dodając, że Federacja będzie sprzeciwić się wdrożeniu tej decyzji Komisji wszelkimi możliwymi środkami.
Doszliśmy już do absurdu, że w niektórych państwach członkowskich UE chwalą się, że nie mają żadnych dzieci z zespołem Downa. Wiecie dlaczego? Ponieważ zabijają je w łonach matek!
– mówił z goryczą wskazując na absurd, że można zostać ukaranym grzywną i trafić do więzienia na rok za zniszczenie jaja orła, a pozostać bezkarnym za zabicie nienarodzonego dziecka, w niektórych krajach nawet w trzecim trymestrze ciąży.
Odwróciliśmy wzrok od tego współczesnego holokaustu z powodu egoizmu. Ale nie wszystko stracone. Jeśli zdołamy zebrać nasze siły, połączyć je i pozostać zjednoczeni, możemy osiągnąć rezultaty
– stwierdził prof. Tonio Borg apelując, by podjąć wspólną pracę, aby pokazać Europie i światu, że
istnieje inna Europa, „dumna ze swoich chrześcijańskich fundamentów i wartości, która jest gotowa się nie bać i która jest przygotowana, by być głosem tych, którzy głosu nie mają, obrońcą tych, którzy są słabi i najbardziej bezbronni: nienarodzonych dzieci zabijanych co roku tysiącami”.
Czytaj także
Kim jest prof. Borg?
Tonio Borg to maltański prawnik i polityk, długoletni parlamentarzysta i minister, m.in. wicepremier Malty w latach 2004–2012 oraz minister spraw zagranicznych w latach 2008–2012, a od 2012 do 2014 komisarz europejski ds. zdrowia i ochrony konsumentów. W lipcu 2024 r., po kilkuletniej pracy w Komitecie Wykonawczym, został wybrany na pięcioletnią kadencję na stanowisko prezydenta Europejskiej Federacji ONE OF US działającej na rzecz ochrony życia.
Europejska Federacja ONE OF US zrzesza 50 organizacji pozarządowych z 18 krajów europejskich. ONE OF US chroni godność i życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci na poziomie wszystkich krajów UE, zgodnie z wyraźnym żądaniem 1,89 miliona obywateli wyrażonym w najbardziej udanej europejskiej inicjatywie obywatelskiej w historii Unii. Należą do niej Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Fundacja JEDEN Z NAS.
Przemysław Radzyński / Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
