W czerwcu ubiegłego roku aresztowano 55-letniego Dariusza G., który jest oskarżony w sprawie oszustw finansowych metodą „na policjanta”. Jak podaje tabloid „Super Express”, G. jest ojcem znanej wokalistki Viki Gabor. Manager 18-letniej artystki odmawia komentowania sprawy. Ojciec Viki Gabor kilkukrotnie pojawiał się z córką w mediach, udzielał wywiadów, ma na swoim koncie także rolę w serialu. Gazeta zauważa natomiast, że był nieobecny na romskiej ceremonii „zaślubin” Viki Gabor z Giovanim Trojankiem.
Aresztowanemu 23 czerwca 2025 r. Dariuszowi G. prokuratura postawiła zarzuty udziału w grupie przestępczej trudniącej się wyłudzeniami pieniędzy metodą „na policjanta”. G. miał pełnić w tym gangu funkcję „logistyka”, podawać się za funkcjonariusza, doprowadzając ofiary do „niekorzystnego rozporządzania mieniem”.
Menadżer odmawia komentowania sprawy
Według naszych informacji chodzi o ojca znanej wokalistki, 18-letniej Viki Gabor, który kilkukrotnie pojawiał się z nią w mediach i udzielał wywiadów. Skontaktowaliśmy się z menadżerem artystki, ten jednak w imieniu Viki odmówił komentowania sprawy
— podaje tabloid „Super Express”, podkreślając, że dotarł do aktu oskarżenia.
Gazeta zauważa, że na zdjęciach i nagraniach z ceremonii „zaślubin” Viki Gabor z Giovanim Trojankiem, wnukiem znanego romskiego piosenkarza Bogdana Trojanka próżno było szukać ojca młodej piosenkarki, co mogłoby potwierdzać ustalenia. Tym bardziej, że nie tylko chętnie towarzyszył córce podczas wywiadów czy występów w mediach, ale również zaliczył epizod aktorski w netflixowym serialu „Infamia” z 2023 r.
„Hoss” za kratami, „mafia wnuczkowa” działa
Jak czytamy dalej, 55-letni Dariusz G. ma stawić się dziś na kolejnej rozprawie sądowej. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat ośmiu za zarzucane mu przestępstwa czterokrotnego doprowadzenia innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Inny zarzut, który mu przedstawiono - usiłowania oszustwa - zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Próba udziału w zorganizowanej grupie przestępczej nie została w pełni zrealizowana.
Według naszych informacji „mafia wnuczkowa”, jak potocznie nazywa się metodę „na wnuczka” czy „na policjanta” działała w kilku miastach w 2024 roku
— pisze „Super Express”.
Przypomnijmy, że kilka lat temu za kraty trafił tzw. „król mafii wnuczkowej”, Arkadiusz Ł., ps. „Hoss”, Rom, który miał być pomysłodawcą tego rodzaju oszustw finansowych. Nawet, gdy Ł. siedział za kratami, proceder kwitł w Polsce, a w 2024 r. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok 6 lat więzienia dla „Hossa”, który został skazany tylko za trzy z zarzucanych mu dziewięciu przestępstw.
SE.pl/Joanna Jaszczuk
