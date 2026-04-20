Dla 56 proc badanych potrzeba pomocy to przede wszystkim chęć dzielenia się z innymi. Połowa chce to robić, bo wierzy, że dobro wraca, a dla 37 proc. to kwestia wychowania - pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.
85 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku zdecydowało się na co najmniej jedną aktywność dobroczynną – wynika z najnowszego raportu „Barometr Humanitarny 2026”, realizowanego na zlecenie organizacji Lekarze bez Granic.
Najczęściej wskazywanymi celami, które Polacy byliby skłonni wspierać własnymi pieniędzmi, są: zdrowie i leczenie oraz pomoc osobom z krajów dotkniętych katastrofami naturalnymi. Polacy pomagają przede wszystkim z potrzeby serca, choć wielu uważa, że wsparcie powinno trafiać głównie do rodaków. Jednocześnie widać lekką poprawę nastawienia wobec pomocy uchodźcom i migrantom.
Przede wszystkim wspierać Polaków
47 proc. ankietowanych uważa, że należy przede wszystkim wspierać Polaków, ponieważ „mamy dużo własnych problemów”. Dla porównania: w ubiegłym roku tę odpowiedź wybrało 53 proc. Z badania wynika, że po ubiegłorocznym spadku ponownie wzrosła deklarowana gotowość Polaków do wspierania uchodźców (47 proc. pozytywnych odpowiedzi) i migrantów (39 proc.).
Raport dotyczy również świadomości Polaków na temat konfliktu w Strefie Gazy. 31 proc. badanych mówi, że w ciągu ostatniego roku nie docierały do nich żadne informacje o wojnie w tym obszarze. 67 proc źle ocenia działania rządu Izraela m.in. wobec ochrony ludności cywilnej. Jednocześnie 45 proc. respondentów uważa, że polskie władze nie podejmowały wystarczających działań, by przeciwdziałać ludobójstwu w Strefie Gazy.
Ponad połowa Polek i Polaków uważa, iż Polska powinna przyjmować na leczenie osoby poszkodowane w Strefie Gazy, które nie mogą uzyskać odpowiedniej pomocy na miejscu. Przeciwnego zdania jest jedynie 18 proc.
Barometr Humanitarny 2026 zrealizowała Opinia24 w dniach 12–19 lutego 2026 na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób dorosłych.
PAP/mly
