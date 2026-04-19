Ks. Jarosław Wąsowicz podczas swojego wystąpienia w czasie Narodowego Marszu Życia w Warszawie m.in. przypomniał o Jasnogórskich Ślubach Narodu i o tym, do czego wtedy zobowiązali się Polacy. „Jesteśmy spadkobiercami tych ślubów. Wypełniamy ten piękny testament” - powiedział kapelan prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz podczas Narodowego Marszu Życia w Warszawie.
Dziś w Warszawie odbywa się Narodowy Marsz Życia pod hasłem „Wiara i wierność 966-2026”. Od godziny 11 uczestnicy mogli pomodlić się na Mszy Świętej w Archikatedrze Warszawskiej lub Katedrze Warszawsko-Praskiej.
O godzinie 14 na Placu Zamkowym rozpoczął się piknik rodzinny i koncert. Na marszu pojawił się prezydent Karol Nawrocki.
„Jesteśmy spadkobiercami tych ślubów”
Głos podczas wydarzenia zabrał kapelan prezydenta ks. Jarosław Wąsowicz, który podczas swojego wystąpienia przypomniał o Jasnogórskich Ślubach Narodu.
W trudnych politycznie czasach milion Polaków przyjechało do naszej duchowej stolicy, aby Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi zawierzać Polskę. Aby jej ślubować, że będziemy bronić wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym. Że będziemy wychowywać w duchu katolickim nasze dzieci, młodzież, ale też, że będziemy bronić życia nienarodzonych. To się dzisiaj dzieje. Jesteśmy spadkobiercami tych ślubów. Wypełniamy ten piękny testament
— powiedział duchowny.
