Ks. Wąsowicz z ważnym przesłaniem do uczestników Narodowego Marszu Życia. "Wypełniamy ten piękny testament"

Na zdjęciu kapelan prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz przemawia na Narodowym Marszu Życia w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka
Ks. Jarosław Wąsowicz podczas swojego wystąpienia w czasie Narodowego Marszu Życia w Warszawie m.in. przypomniał o Jasnogórskich Ślubach Narodu i o tym, do czego wtedy zobowiązali się Polacy. „Jesteśmy spadkobiercami tych ślubów. Wypełniamy ten piękny testament” - powiedział kapelan prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz podczas Narodowego Marszu Życia w Warszawie.

Dziś w Warszawie odbywa się Narodowy Marsz Życia pod hasłem „Wiara i wierność 966-2026”. Od godziny 11 uczestnicy mogli pomodlić się na Mszy Świętej w Archikatedrze Warszawskiej lub Katedrze Warszawsko-Praskiej.

O godzinie 14 na Placu Zamkowym rozpoczął się piknik rodzinny i koncert. Na marszu pojawił się prezydent Karol Nawrocki.

Jesteśmy spadkobiercami tych ślubów”

Głos podczas wydarzenia zabrał kapelan prezydenta ks. Jarosław Wąsowicz, który podczas swojego wystąpienia przypomniał o Jasnogórskich Ślubach Narodu.

W trudnych politycznie czasach milion Polaków przyjechało do naszej duchowej stolicy, aby Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi zawierzać Polskę. Aby jej ślubować, że będziemy bronić wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym. Że będziemy wychowywać w duchu katolickim nasze dzieci, młodzież, ale też, że będziemy bronić życia nienarodzonych. To się dzisiaj dzieje. Jesteśmy spadkobiercami tych ślubów. Wypełniamy ten piękny testament

— powiedział duchowny.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

