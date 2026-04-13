„W sam dzień 14 kwietnia wywieśmy w naszych oknach narodowe flagi, a 19 kwietnia zapraszamy na Narodowy Marsz Życia do Warszawy, gdzie będziemy mogli wspólnie wyrazić także naszą wdzięczność za dar Chrztu i za chrześcijańską Polskę” - czytamy w apelu Społecznego Komitetu Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski.
19 kwietnia w Warszawie odbywa się Narodowy Marsz Życia, lecz w tym miesiącu czeka nas jeszcze jedno ważne wydarzenie - 1060. rocznica Chrztu Polski. Społeczny Komitet Obchodów tej wyjątkowej rocznicy wystosował specjalny apel do Polaków.
W przededniu Narodowego Święta Chrztu Polski, który ustawą sejmową sprzed kilku lat ustanowiony został na dzień 14 kwietnia przekazujemy Państwu treść apelu Społecznego Komitetu Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski, Apel podpisany został przez osoby związane z polskim życiem naukowym i społecznym i jest wezwaniem do pracy dla Polski w oparciu o wartości chrześcijańskie silne i suwerenne państwo, prawo moralne i międzynarodową solidarność
— czytamy.
Autorzy apelu wyrazili też nadzieję, że „dany nam czas tych ważnych polskich jubileuszy” będzie dobrą okazją do przedstawienia wartości, zasad i dorobku cywilizacji chrześcijańskiej i że będzie to też czas edukacji i promocji, zwłaszcza w młodym pokoleniu, bo taka też była intencja ustanowienia przez Sejm RP Narodowego Święta Chrztu Polski na dzień 14 kwietnia każdego roku.
Poniżej zamieszczamy cały tekst apelu i zachęcamy do dołączenia się do jego sygnatariuszy pod poniższym linkiem. Wyraźmy w ten sposób naszą wdzięczność wobec aktu który stał się fundamentem polskiego państwa i chrześcijańskiej cywilizacji w Polsce.
Treść apelu
Niech żyje Polska! Apel w 1060 rocznicę chrztu Mieszka I
Szanowni Państwo, drodzy Rodacy!
Przed nami kolejna rocznica Chrztu Polski, już tysiąc sześćdziesiąta. Dołącza ona do przeżywanego w RP 2025 milenium Królestwa Polskiego. Rozdzielone w naszych dziejach przez blisko sześćdziesiąt lat, Chrzest z roku 966 i Korona z 1025 są nam w tych latach stawiane tuż obok siebie - tak jak rzeczywiście były przez wieki związane w tradycji Polski chrześcijańskiej.
Jest to dobry moment, żeby jeszcze raz wypowiedzieć tę prawdę podwójną: że Chrzest zakłada przyrzeczenia dotyczące także obowiązków społecznych, a władza polityczna - przyjmowana kiedyś przez naszych władców w akcie koronacji - jest zobowiązana do strzeżenia dobra wspólnego także w wymiarze moralnym i duchowym. O ile akt wiary jest zawsze osobistym zaufaniem Bogu w Kościele, o tyle społeczność polityczna, Rzeczpospolita, potrzebuje zaangażowania społecznego. W duchu tradycyjnej chrześcijańskiej nauki odwołującego się do społecznego panowaniu Chrystusa Króla.
W tymże kontekście bliskich sobie rocznic Chrztu i Korony apelujemy do wszystkich Polaków żebyśmy wedle swoich najlepszych zdolności, ufni w pomoc łaski Bożej podjęli dzisiaj pracę w dostępnych sobie przestrzeniach indywidualnych i społecznych
w duchu Dąbrówki i Mieszka- nad ciągłym podejmowaniem obietnic chrzcielnych i życia chrześcijańskiego w praktyce codzienności Polski,
w duchu króla Bolesława Chrobrego - nad mocą, bezpieczeństwem i suwerennością polskiego państwa,
w duchu świętego Stanisława, biskupa i męczennika - nad przestrzeganiem chrześcijańskiego ładu moralnego także w dziedzinie polityki,
w duchu świętej Jadwigi Królowej - nad chrześcijańską misją Polski w Europie i świecie, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego nam regionu środkowoeuropejskiego, z troską o jego bezpieczeństwo i braterską więź narodów cywilizacji jagiellońskiej.
W związku z tymi pragnieniami, zapraszamy także do przyjęcia tego, co niegdyś wypowiedział na krakowskich Błoniach święty Jan Paweł II - gdy kończył swoją niezwykłą homilię słowami wezwania:
„(…) proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.
Niech dany nam czas tych ważnych polskich jubileuszy będzie dobrą okazją aby wyrazić naszą wdzięczność wobec aktu który stał się fundamentem polskiego państwa i chrześcijańskiej cywilizacji w Polsce. Niech będzie to okazja do przedstawienia wartości, zasad i dorobku tej cywilizacji. Niech będzie to też czas edukacji i promocji, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Taka też była intencja ustanowienia przez Sejm RP Narodowego Święta Chrztu Polski na dzień 14 kwietnia każdego roku.
W związku z powyższym jako Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których wyłożone cele są bliskie i ważne. Będziemy razem świętować, budzić świadomość, zachęcać do aktywności, przywoływać historię i myśleć o przyszłości. W sam dzień 14 kwietnia wywieśmy w naszych oknach narodowe flagi, a 19 kwietnia zapraszamy na Narodowy Marsz Życia do Warszawy, gdzie będziemy mogli wspólnie wyrazić także naszą wdzięczność za dar Chrztu i za chrześcijańską Polskę.
Z dumą z przeszłości i z nadzieją na przyszłość
Ks. abp Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski i były Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Marek Jurek, historyk i publicysta, były Marszałek Sejmu RP
Janusz Kotański, historyk, b. Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
Dr Jan Klawiter, Inicjator sejmowej ustawy w sprawie Święta Chrztu Polski
Prof. Andrzej Nowak, historyk UJ Kraków
Ks. Prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW
ks. Prof. Mirosław Sitarz KUL
Prof. Hanna Kóčka-Krenz, archeolog, UAM
Prof. Tomasz Jasiński, historyk, mediewista
Prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk PAN
Prof. Jacek Kowalski, historyk sztuki, UAM
Prof. Marzena Szmyt, archeolog, UAM
Prof. Stanisław Mikołajczak, filolog UAM, Przewodniczący AKO
Prof. Jacek Bartyzel, historyk idei, UMK
Prof. Bogdan Chazan, lekarz
Dr hab. Justyna Melonowska, filozofka i publicystka APS
Ks. Dr Jarosław Wąsowicz, historyk
Dr Andrzej Sznajder, Zwierzchnik Polskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie
Dr Paweł Milcarek, filozof i publicysta
Dr Wojciech Turek, historyk i publicysta
Andrzej Kamiński, prezes Akcji Katolickiej w Polsce
Jarosław Bierecki, finansista, mecenas kultury
Paweł Witaszek, przedsiębiorca, mecenas kultury
Piotr Semka, publicysta, autor książek („Do Rzeczy”)
Grzegorz Górny, publicysta, autor książek i filmów („W sieci”)
Kacper Kita, publicysta, autor książek („Nowy Ład”)
Tomasz Rowiński, publicysta i autor książek („Christianitas”)
Małgorzata Żaryn, historyk i publicysta. Przewodnicząca Marszu Papieskiego
Andrzej Dubiel, Prezes Stowarzyszenia Muza Dei, Menadżer kultury
Andrzej Baehr, Prezes Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
Szymon Czyszek, Rycerze Kolumba
Regina Pruszyńska, Zespół Koordynacyjny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich
Artur Wolski, Zjednoczeni - Męski Różaniec
Lech Łuczyński, Koalicja dla Życia i Rodziny
Bogusław Kiernicki, Fundacja Św. Benedykta - Narodowy Marsz Życia
