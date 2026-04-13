Marsz Życia i 1060. rocznica Chrztu Mieszka I. Ważny apel do Polaków: Wyraźmy wspólnie naszą wdzięczność za chrześcijańską Polskę

Narodowy Marsz Życia / autor: Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski
Narodowy Marsz Życia / autor: Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski

W sam dzień 14 kwietnia wywieśmy w naszych oknach narodowe flagi, a 19 kwietnia zapraszamy na Narodowy Marsz Życia do Warszawy, gdzie będziemy mogli wspólnie wyrazić także naszą wdzięczność za dar Chrztu i za chrześcijańską Polskę” - czytamy w apelu Społecznego Komitetu Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski.

19 kwietnia w Warszawie odbywa się Narodowy Marsz Życia, lecz w tym miesiącu czeka nas jeszcze jedno ważne wydarzenie - 1060. rocznica Chrztu Polski. Społeczny Komitet Obchodów tej wyjątkowej rocznicy wystosował specjalny apel do Polaków.

W przededniu Narodowego Święta Chrztu Polski, który ustawą sejmową sprzed kilku lat ustanowiony został na dzień 14 kwietnia przekazujemy Państwu treść apelu Społecznego Komitetu Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski, Apel podpisany został przez osoby związane z polskim życiem naukowym i społecznym i jest wezwaniem do pracy dla Polski w oparciu o wartości chrześcijańskie silne i suwerenne państwo, prawo moralne i międzynarodową solidarność

— czytamy.

Autorzy apelu wyrazili też nadzieję, że „dany nam czas tych ważnych polskich jubileuszy” będzie dobrą okazją do przedstawienia wartości, zasad i dorobku cywilizacji chrześcijańskiej i że będzie to też czas edukacji i promocji, zwłaszcza w młodym pokoleniu, bo taka też była intencja ustanowienia przez Sejm RP Narodowego Święta Chrztu Polski na dzień 14 kwietnia każdego roku.

Poniżej zamieszczamy cały tekst apelu i zachęcamy do dołączenia się do jego sygnatariuszy pod poniższym linkiem. Wyraźmy w ten sposób naszą wdzięczność wobec aktu który stał się fundamentem polskiego państwa i chrześcijańskiej cywilizacji w Polsce.

Narodowy Marsz Życia / autor: Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski
Narodowy Marsz Życia / autor: Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski

Treść apelu

Niech żyje Polska! Apel w 1060 rocznicę chrztu Mieszka I

Szanowni Państwo, drodzy Rodacy!

Przed nami kolejna rocznica Chrztu Polski, już tysiąc sześćdziesiąta. Dołącza ona do przeżywanego w RP 2025 milenium Królestwa Polskiego. Rozdzielone w naszych dziejach przez blisko sześćdziesiąt lat, Chrzest z roku 966 i Korona z 1025 są nam w tych latach stawiane tuż obok siebie - tak jak rzeczywiście były przez wieki związane w tradycji Polski chrześcijańskiej. 

Jest to dobry moment, żeby jeszcze raz wypowiedzieć tę prawdę podwójną: że Chrzest zakłada przyrzeczenia dotyczące także obowiązków społecznych, a władza polityczna - przyjmowana kiedyś przez naszych władców w akcie koronacji - jest zobowiązana do strzeżenia dobra wspólnego także w wymiarze moralnym i duchowym. O ile akt wiary jest zawsze osobistym zaufaniem Bogu w Kościele, o tyle społeczność polityczna,  Rzeczpospolita,  potrzebuje zaangażowania społecznego. W duchu tradycyjnej chrześcijańskiej nauki  odwołującego się do społecznego panowaniu Chrystusa Króla.

W tymże kontekście bliskich sobie rocznic Chrztu i Korony apelujemy do wszystkich Polaków żebyśmy  wedle swoich najlepszych zdolności, ufni w pomoc łaski Bożej podjęli dzisiaj pracę  w dostępnych sobie przestrzeniach indywidualnych i społecznych

w duchu Dąbrówki i Mieszka- nad ciągłym podejmowaniem obietnic chrzcielnych i życia chrześcijańskiego w praktyce codzienności Polski, 

w duchu króla Bolesława Chrobrego - nad mocą, bezpieczeństwem i suwerennością polskiego państwa, 

w duchu świętego Stanisława, biskupa i męczennika - nad przestrzeganiem chrześcijańskiego ładu moralnego także w dziedzinie polityki,

w duchu świętej Jadwigi Królowej - nad chrześcijańską misją Polski w Europie i świecie, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego nam regionu środkowoeuropejskiego, z troską o jego bezpieczeństwo i braterską więź narodów cywilizacji jagiellońskiej.

W związku z tymi pragnieniami, zapraszamy także  do przyjęcia tego, co niegdyś wypowiedział na krakowskich Błoniach święty Jan Paweł II - gdy kończył swoją niezwykłą homilię słowami wezwania: 

(…) proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Niech dany nam czas tych ważnych polskich jubileuszy będzie dobrą okazją aby wyrazić naszą wdzięczność wobec aktu który stał się fundamentem polskiego państwa i chrześcijańskiej cywilizacji w Polsce. Niech będzie to okazja do przedstawienia wartości, zasad i dorobku tej cywilizacji. Niech będzie to też czas edukacji i promocji, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Taka też była intencja ustanowienia przez Sejm RP Narodowego Święta Chrztu Polski na dzień 14 kwietnia każdego roku. 

W związku z powyższym jako Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których wyłożone cele są bliskie i ważne. Będziemy razem świętować, budzić świadomość, zachęcać do aktywności, przywoływać historię i myśleć o przyszłości. W sam dzień 14 kwietnia wywieśmy w naszych oknach narodowe flagi, a 19 kwietnia zapraszamy na Narodowy Marsz Życia do Warszawy, gdzie będziemy mogli wspólnie wyrazić także naszą wdzięczność za dar Chrztu i za chrześcijańską Polskę.

Z dumą z przeszłości i z nadzieją na przyszłość

Ks. abp Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski i były Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Marek Jurek, historyk i publicysta, były Marszałek Sejmu RP 

Janusz Kotański, historyk, b. Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej 

Dr Jan Klawiter, Inicjator sejmowej ustawy w sprawie Święta Chrztu Polski 

Prof. Andrzej Nowak, historyk UJ Kraków 

Ks. Prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW 

ks. Prof. Mirosław Sitarz KUL 

Prof. Hanna Kóčka-Krenz, archeolog, UAM 

Prof. Tomasz Jasiński, historyk, mediewista 

Prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk PAN 

Prof. Jacek Kowalski, historyk sztuki, UAM 

Prof. Marzena Szmyt, archeolog, UAM 

Prof. Stanisław Mikołajczak, filolog UAM, Przewodniczący AKO 

Prof. Jacek Bartyzel, historyk idei, UMK 

Prof. Bogdan Chazan, lekarz 

Dr hab. Justyna Melonowska, filozofka i publicystka APS 

Ks. Dr Jarosław Wąsowicz, historyk 

Dr Andrzej Sznajder, Zwierzchnik Polskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie 

Dr Paweł Milcarek, filozof i publicysta 

Dr Wojciech Turek, historyk i publicysta 

Andrzej Kamiński, prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

Jarosław Bierecki, finansista, mecenas kultury 

Paweł Witaszek, przedsiębiorca, mecenas kultury 

Piotr Semka, publicysta, autor książek („Do Rzeczy”) 

Grzegorz Górny, publicysta, autor książek i filmów („W sieci”) 

Kacper Kita, publicysta, autor książek („Nowy Ład”) 

Tomasz Rowiński, publicysta i autor książek („Christianitas”) 

Małgorzata Żaryn, historyk i publicysta. Przewodnicząca Marszu Papieskiego 

Andrzej Dubiel, Prezes Stowarzyszenia Muza Dei, Menadżer kultury 

Andrzej Baehr, Prezes Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

Szymon Czyszek, Rycerze Kolumba 

Regina Pruszyńska, Zespół Koordynacyjny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich   

Artur Wolski, Zjednoczeni - Męski Różaniec

Lech Łuczyński, Koalicja dla Życia i Rodziny 

Bogusław Kiernicki, Fundacja Św. Benedykta - Narodowy Marsz Życia

Narodowy Marsz Życia / autor: Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski
Narodowy Marsz Życia / autor: Społeczny Komitet Obchodów 1060-lecia Chrztu Polski

