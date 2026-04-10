Najbardziej niebezpieczne i najtrudniejsze podczas każdej misji są zwłaszcza start i lądowanie - mówił w piątek polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dzisiejszej nocy ma się zakończyć misja kosmiczna Artemis II - wodowaniem w Pacyfiku u wybrzeży USA.
Niebezpieczne i najtrudniejsze elementy misji
Załogę misji tworzą Amerykanie Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.
Uznański-Wiśniewski, który dzisiaj otrzymał dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwrócił uwagę, że najbardziej niebezpieczne i najtrudniejsze są tzw. dynamiczne elementy lotu, a zwłaszcza start i lądowanie.
Misja kosmiczna wymaga skupienia przez wiele dni na pracy do wykonania. Jestem przekonany, że koledzy astronauci - Reid, Jeremy, Christina i Victor - są w pełni skupieni na tym, co muszą wykonać
— ocenił.
Prędkość: 40 tys. km/h
Przypomniał, że kapsuła Dragon, w której on i troje pozostałych członków załogi misji Ax-4 lecieli w ubiegłym roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną i z powrotem, weszła w atmosferę ziemską z prędkością ok. 27-28 tys. km/h.
Astronauci misji Artemis II (…) będą wchodzić w naszą atmosferę z prędkością, która przekracza 40 tys. km/h. W związku z tym (…) jest to na pewno bardzo niebezpieczny element lotu
— podkreślił i dodał, że będzie trzymał kciuki za kolegów.
Woda na Księżycu
Opowiadał też, że południowy biegun Księżyca wybrano na miejsce lądowania kolejnej załogowej misji księżycowej w ramach programu Artemis ze względu na obecność tam wody w postaci lodu.
W związku z tym wracamy tam, żeby geologicznie zbadać te struktury, jak również potencjalnie w przyszłości móc wykorzystać tę wodę
– tłumaczył polski astronauta.
Doktor honoris causa SGH
Dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi po Mirosławie Hermaszewskim Polak w kosmosie i pierwszy obywatel naszego kraju, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), odebrał dziś w Warszawie dyplom doktora honoris causa SGH. Podczas briefingu prasowego po uroczystości mówił, że dla niego – naukowca, inżyniera, technologa – ogromnie ważne jest dzielenie się doświadczeniem. Przekazał też młodym ludziom dwie rady.
W dzisiejszym świecie jest trudno wytrwać długoterminowo budując swoje kompetencje, natomiast dużych celów nie osiąga się w krótkim czasie. (…) Myślę, że warto sobie obrać ambitny cel, ale najważniejsze, żeby ten cel nie został w sferze marzeń. To jedna rada, a druga – zawsze bądźcie ciekawi; ciekawi świata, ciekawi tego, co nas otacza
— powiedział astronauta.
Czytaj także
- Poruszające! Astronauta z misji Artemis II przypomniał o słowach Chrystusa. „Powiedział, że chodzi o miłość Boga całym sobą”
- Astronauci misji Artemis II odzyskali kontakt! Statek Orion wyłonił się zza niewidocznej strony Księżyca
- Historyczna chwila! Astronauci misji Artemis II znaleźli się w największej w dziejach odległości od Ziemi. „To, co teraz widać, jest oszałamiające”
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/757701-uznanski-wisniewski-niebezpieczny-moment-dla-misji-artemis-ii
