Misja Artemis II wraca na Ziemię. Uznański-Wiśniewski: To najniebezpieczniejszy element lotu. Prędkość przekracza 40 tys. km/h

Astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski odbiera tytuł doktora honoris causa SGH / autor: PAP/Marcin Obara
Najbardziej niebezpieczne i najtrudniejsze podczas każdej misji są zwłaszcza start i lądowanie - mówił w piątek polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dzisiejszej nocy ma się zakończyć misja kosmiczna Artemis II - wodowaniem w Pacyfiku u wybrzeży USA.

Niebezpieczne i najtrudniejsze elementy misji

Załogę misji tworzą Amerykanie Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.

Uznański-Wiśniewski, który dzisiaj otrzymał dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwrócił uwagę, że najbardziej niebezpieczne i najtrudniejsze są tzw. dynamiczne elementy lotu, a zwłaszcza start i lądowanie.

Misja kosmiczna wymaga skupienia przez wiele dni na pracy do wykonania. Jestem przekonany, że koledzy astronauci - Reid, Jeremy, Christina i Victor - są w pełni skupieni na tym, co muszą wykonać

— ocenił.

Prędkość: 40 tys. km/h

Przypomniał, że kapsuła Dragon, w której on i troje pozostałych członków załogi misji Ax-4 lecieli w ubiegłym roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną i z powrotem, weszła w atmosferę ziemską z prędkością ok. 27-28 tys. km/h.

Astronauci misji Artemis II (…) będą wchodzić w naszą atmosferę z prędkością, która przekracza 40 tys. km/h. W związku z tym (…) jest to na pewno bardzo niebezpieczny element lotu

— podkreślił i dodał, że będzie trzymał kciuki za kolegów.

Woda na Księżycu

Opowiadał też, że południowy biegun Księżyca wybrano na miejsce lądowania kolejnej załogowej misji księżycowej w ramach programu Artemis ze względu na obecność tam wody w postaci lodu.

W związku z tym wracamy tam, żeby geologicznie zbadać te struktury, jak również potencjalnie w przyszłości móc wykorzystać tę wodę

– tłumaczył polski astronauta.

Doktor honoris causa SGH

Dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi po Mirosławie Hermaszewskim Polak w kosmosie i pierwszy obywatel naszego kraju, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), odebrał dziś w Warszawie dyplom doktora honoris causa SGH. Podczas briefingu prasowego po uroczystości mówił, że dla niego – naukowca, inżyniera, technologa – ogromnie ważne jest dzielenie się doświadczeniem. Przekazał też młodym ludziom dwie rady.

W dzisiejszym świecie jest trudno wytrwać długoterminowo budując swoje kompetencje, natomiast dużych celów nie osiąga się w krótkim czasie. (…) Myślę, że warto sobie obrać ambitny cel, ale najważniejsze, żeby ten cel nie został w sferze marzeń. To jedna rada, a druga – zawsze bądźcie ciekawi; ciekawi świata, ciekawi tego, co nas otacza

— powiedział astronauta.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych