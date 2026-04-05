Jak zdrowo świętować? Dietetyk wskazała na dwie ważne kwestie! "Nie chodzi o to, żeby wszystkiego sobie odmawiać"

Wielka Sobota. O. Michał Staszak podczas tradycyjnego święcenia pokarmów przed Kościołem Świętego Antoniego we Lwowie. / autor: PAP/Vitaliy Hrabar
Wielka Sobota. O. Michał Staszak podczas tradycyjnego święcenia pokarmów przed Kościołem Świętego Antoniego we Lwowie. / autor: PAP/Vitaliy Hrabar

Święta Wielkanocne to czas rodzinnych spotkań i tradycyjnych potraw, ale kluczowe znaczenie dla zdrowia mają styl życia, ogólna dieta i przede wszystkim umiar - powiedziała PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyk kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.

Nie chodzi o to, żeby wszystkiego sobie odmawiać, ale jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach, tak żebyśmy czuli się dobrze, a nie skończyli z bólem brzucha i ociężałością

— podkreśliła Lisiecka.

Dietetyk zwróciła uwagę, że tradycyjne wielkanocne potrawy, takie jak jajka, majonez, wędliny czy słodkie wypieki, nie muszą być przyczyną wyrzutów sumienia, jeśli zachowamy rozsądek i wybierzemy produkty dobrej jakości.

Nie ma powodu, aby rezygnować z jajek, pod warunkiem że nie są one podawane z nadmiarem wysokokalorycznych dodatków, jak klasyczny majonez. Alternatywą może być majonez wegański lub własnoręcznie przygotowany, którego skład kontrolujemy

— zaznaczyła Lisiecka.

Ekspertka wskazała też na znaczenie jakości mięs i wędlin.

Warto przygotować je samodzielnie lub wybierać produkty z prostym i krótkim składem. Unikajmy mięsa oddzielonego mechanicznie i sprawdzajmy, ile mięsa rzeczywiście jest w gotowej wędlinie

— dodała.

Ważny jest ruch

Świąteczne słodkości również nie muszą być całkowicie wykluczone.

Jeden kawałek sernika nikomu nie zaszkodzi, ale po obfitym posiłku warto wybrać się na spacer. Aktywność fizyczna wspiera trawienie i przeciwdziała ospałości

— przypomniała Lisiecka.

Dietetyk podkreśliła również znaczenie aktywności fizycznej podczas świąt.

Ruch wpływa korzystnie na perystaltykę jelit, poprawia trawienie i nasze samopoczucie. Po obfitym posiłku nie warto od razu się kłaść – lepszy będzie lekki spacer lub inna forma umiarkowanej aktywności na świeżym powietrzu

— dodała.

Ekspertka zwróciła uwagę, że zdrowe nawyki żywieniowe nie ograniczają się jedynie do świątecznego okresu.

Jajka są zdrowe i wartościowe, warto je spożywać nie tylko w święta. To, co jemy, w dużym stopniu kształtuje nasz ogólny stan zdrowia. Dobre nawyki budujemy przez cały rok, nie tylko od święta

— powiedziała Lisiecka.

Zdaniem specjalistki najważniejsze są całoroczne nawyki żywieniowe.

Jeżeli na co dzień dbamy o dietę i regularnie się ruszamy, świąteczne odstępstwa nie wpłyną negatywnie na nasze zdrowie. Najlepszym sposobem na zachowanie równowagi jest cieszenie się posiłkami bez przesady i ruszanie się zamiast spędzania całych dni przy stole

— podsumowała.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

