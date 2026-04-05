Święta Wielkanocne to czas rodzinnych spotkań i tradycyjnych potraw, ale kluczowe znaczenie dla zdrowia mają styl życia, ogólna dieta i przede wszystkim umiar - powiedziała PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyk kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
Nie chodzi o to, żeby wszystkiego sobie odmawiać, ale jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach, tak żebyśmy czuli się dobrze, a nie skończyli z bólem brzucha i ociężałością
— podkreśliła Lisiecka.
Dietetyk zwróciła uwagę, że tradycyjne wielkanocne potrawy, takie jak jajka, majonez, wędliny czy słodkie wypieki, nie muszą być przyczyną wyrzutów sumienia, jeśli zachowamy rozsądek i wybierzemy produkty dobrej jakości.
Nie ma powodu, aby rezygnować z jajek, pod warunkiem że nie są one podawane z nadmiarem wysokokalorycznych dodatków, jak klasyczny majonez. Alternatywą może być majonez wegański lub własnoręcznie przygotowany, którego skład kontrolujemy
— zaznaczyła Lisiecka.
Ekspertka wskazała też na znaczenie jakości mięs i wędlin.
Warto przygotować je samodzielnie lub wybierać produkty z prostym i krótkim składem. Unikajmy mięsa oddzielonego mechanicznie i sprawdzajmy, ile mięsa rzeczywiście jest w gotowej wędlinie
— dodała.
Ważny jest ruch
Świąteczne słodkości również nie muszą być całkowicie wykluczone.
Jeden kawałek sernika nikomu nie zaszkodzi, ale po obfitym posiłku warto wybrać się na spacer. Aktywność fizyczna wspiera trawienie i przeciwdziała ospałości
— przypomniała Lisiecka.
Dietetyk podkreśliła również znaczenie aktywności fizycznej podczas świąt.
Ruch wpływa korzystnie na perystaltykę jelit, poprawia trawienie i nasze samopoczucie. Po obfitym posiłku nie warto od razu się kłaść – lepszy będzie lekki spacer lub inna forma umiarkowanej aktywności na świeżym powietrzu
— dodała.
Ekspertka zwróciła uwagę, że zdrowe nawyki żywieniowe nie ograniczają się jedynie do świątecznego okresu.
Jajka są zdrowe i wartościowe, warto je spożywać nie tylko w święta. To, co jemy, w dużym stopniu kształtuje nasz ogólny stan zdrowia. Dobre nawyki budujemy przez cały rok, nie tylko od święta
— powiedziała Lisiecka.
Zdaniem specjalistki najważniejsze są całoroczne nawyki żywieniowe.
Jeżeli na co dzień dbamy o dietę i regularnie się ruszamy, świąteczne odstępstwa nie wpłyną negatywnie na nasze zdrowie. Najlepszym sposobem na zachowanie równowagi jest cieszenie się posiłkami bez przesady i ruszanie się zamiast spędzania całych dni przy stole
— podsumowała.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/757296-jak-zdrowo-swietowac-dietetyk-wskazala-dwie-wazne-kwestie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.