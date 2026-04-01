Nie jesteśmy germanofobami, na zachodnich sąsiadów patrzymy pragmatycznie. Instytut Zachodni sprawdził, co Polacy myślą o Niemcach i Niemczech – podaje „Rzeczpospolita”.
Aż 36 proc. badanych Polaków ocenia stosunki polsko-niemieckie raczej dobrze lub bardzo dobrze. Przeciwnego zdania jest 23 proc. pytanych. W ocenie 41 proc. respondentów relacje są neutralne – tak wynika z przeprowadzonego przez Instytut Zachodni w grudniu ub. r. sondażu na grupie ponad 2,5 tys. osób.
Polacy chcą reparacji
Jak podaje „Rz”, 43 proc. pytanych uważa, że w niektórych obszarach jesteśmy lepiej rozwinięci niż Niemcy. Zdaniem autorów badania obraz naszych sąsiadów jest wyważony, jednak wciąż porusza nas sprawa reparacji. Aż 55,7 proc. ankietowanych uważa, że powinniśmy się ich domagać, natomiast 40 proc. ocenia, że temat reparacji niepotrzebnie dzieli oba narody.
kk/PAP
