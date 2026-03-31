Ponad połowa Polaków chce ograniczenia stosowania ETS. Sankcje nie robią na nich wrażenia. SONDAŻ

Donald Tusk i Ursula von der Leyen / autor: Fratria
Ponad połowa respondentów w sondażu SW Research dla „DGP” opowiada się za ograniczeniem stosowania ETS, unijnego systemu handlu emisjami, nawet gdyby wiązało się to z retorsjami ze strony Brukseli – czytamy we wtorkowym wydaniu gazety.

Czy Polska powinna ograniczyć stosowanie na swoim terytorium systemu opłat EU ETS za emisję dwutlenku węgla nawet za cenę ograniczenia dostępu do unijnych funduszy lub pojawienia się barier dostępu krajowych firm do rynku Unii Europejskiej?

— brzmiało sondażowe pytanie.

Potencjalne sankcje związane z dostępem do wspólnego rynku czy funduszy, na które wskazaliśmy jako podstawowe ryzyka związane z ograniczaniem stosowania ETS, nie robią wrażenia na ponad 50 proc. badanych, z czego niemal co czwarty wybiera odpowiedź zdecydowanie za wejściem na tę ścieżkę. Odwrotne zdanie deklaruje niespełna jedna czwarta respondentów. Pozostali wybierają opcję „trudno powiedzieć

— relacjonuje gazeta.

Największy odsetek zwolenników odejścia od ETS - nawet za cenę sankcji unijnych - odnotowano w grupie najlepiej zarabiających. Pośród osób o dochodach powyżej 7 tys. zł na sondażowe pytanie „zdecydowanie tak” odpowiedziało 35,8 proc. respondentów. Odpowiedni odsetek w grupie osób o dochodach najmniejszych (3-4 tys. zł.) wynosił jedynie 22,3 proc. i był najniższy pośród wszystkich przebadanych grup.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

