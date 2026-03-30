1 kwietnia, czyli w pierwszym terminie płatności, trzynastą emeryturę otrzyma ponad 844 tys. uprawnionych – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe świadczenia w wysokości 1978,49 zł brutto będą wypłacane wraz z podstawową emeryturą. Nie trzeba składać wniosków.
Wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli trzynastych emerytur, będą realizowane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja z zachowaniem ogólnych zasad przyjętych do wypłaty świadczeń.
Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.
Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem tego, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.
Jak wysoka jest trzynasta emerytura?
Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1978,49 zł brutto.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.
PAP/mly
