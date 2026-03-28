Zatrważające dane dot. samobójstw! Ekspert o dramacie samotności wśród młodych. "Mówią: mam dużo znajomych, ale mało przyjaciół"

autor: Pixabay
autor: Pixabay

Samotność, powierzchowne relacje i presja oczekiwań to najważniejsze czynniki wpływające na pogarszający się stan psychiczny dzieci i młodzieży” – ocenił psychoterapeuta rodzinny i wiceprezes Fundacji Fosa w Gdańsku Dastin Suski.

Zaznaczył, że młodzi ludzie funkcjonują dziś w świecie, w którym liczba kontaktów jest duża, ale realnych, pogłębionych relacji – niewiele.

Młodzież mówi wprost: mam dużo znajomych, ale mało przyjaciół, jestem wśród ludzi, ale czuję się sam

— wskazał.

1925 prób samobójczych

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 r. zanotowano w Polsce 1925 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Najwięcej m.in. w województwie pomorskim – 302 i śląskim – 299, a najmniej w lubuskim – 31 i opolskim – 27. W 161 przypadkach próby te zakończyły się śmiercią.

Zdaniem Suskiego internet i portale społecznościowe pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony umożliwiają kontakt, z drugiej często nie zapewniają poczucia bliskości. Dodatkowo młodzi coraz częściej mają trudności w relacjach bezpośrednich, którym towarzyszą lęk, wycofanie i niepewność.

Ekspert zwrócił również uwagę na znaczenie relacji z rodzicami.

Dla młodego człowieka kluczowe są czas i obecność dorosłego, ale często przegrywają one z obowiązkami zawodowymi

— zaznaczył.

Poczucie osamotnienia

Jego zdaniem brak tej relacji pogłębia poczucie osamotnienia.

Wśród pierwszych sygnałów kryzysu wymienił wycofanie, obniżony nastrój i utratę energii, ale także komunikaty ukryte w żartach.

Sformułowania typu: „chyba mam doła” czy „moje życie nie ma sensu” nie powinny być bagatelizowane

— podkreślił.

Do istotnych czynników ryzyka zaliczył również presję wyboru i wysokie oczekiwania wobec siebie. W jego ocenie młodzi ludzie, słysząc, że „mogą być, kim chcą”, odczuwają jednocześnie duże obciążenie odpowiedzialnością za własne decyzje. W połączeniu z obrazem idealnego życia w portalach społecznościowych sprzyja to spadkowi poczucia własnej wartości.

Brak autentyczności

Suski wskazał także na brak autentyczności i poczucia przynależności.

Młodzi mają więcej możliwości, ale mniej zakorzenienia. Coraz częściej pojawia się pytanie: gdzie ja właściwie należę?

— zauważył.

Kluczową rolę w profilaktyce odgrywa komunikacja. Jak zaznaczył, ważne jest słuchanie bez oceniania i tworzenie przestrzeni do rozmowy.

Nie trzeba mieć gotowych odpowiedzi. Wystarczy zauważyć i powiedzieć: widzę, że coś się dzieje, chcę pomóc

— wskazał.

Ekspert podkreślił, że w sytuacjach poważnego kryzysu konieczne jest szybkie działanie i zapewnienie młodemu człowiekowi bezpieczeństwa.

Wsparcie dla młodzieży

Fundacja Fosa prowadzi działania m.in. w galeriach handlowych, gdzie pracownicy nawiązują kontakt z młodzieżą i oferują wsparcie. W jednym z klubów zanotowano 95 interwencji rocznie. Dotyczyły one m.in. przemocy rówieśniczej, uzależnień i kryzysów psychicznych.

Zwrócił także uwagę na rolę grupy rówieśniczej. Jak wskazał, około 60 proc. młodych ludzi w kryzysie najpierw zwraca się do rówieśników, co może wzmacniać odporność psychiczną.

Rola dorosłych polega – jego zdaniem – na byciu dostępnym i uważnym, nawet jeśli młodzież naturalnie się od nich oddala.

Najważniejsze, by młody człowiek nie został sam ze swoim problemem

— podsumował.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać siedem dni w tygodniu z całodobowego telefonu 800-70-22-22 w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Podobnie działa Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – całodobowo, siedem dni w tygodniu, tel. 800-12-12-12. Jeśli ktoś ma informacje dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia, może zadzwonić też pod numer alarmowy 112.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

