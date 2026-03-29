Do naszej redakcji zawitał ostatnio wyjątkowy i niezwykle inspirujący i pozytywny gość. Wypadek samochodowy całkowicie zmienił życie Weroniki Stachyry, ale - mimo ciężkiej walki, jaką musi toczyć o powrót do sprawności - dziewczyna nie traci radości, siły i optymizmu. Goszcząc w Telewizji wPolsce24, Weronika mogła „od kuchni” zobaczyć, jak wygląda praca w mediach. Ta wyjątkowa wizyta była możliwa dzięki licytacji charytatywnej podczas balu organizowanego przez Fundację „Wstawaj Alicja” - Weronika wylicytowała voucher na odwiedziny naszej redakcji. „Dla mnie to nie jest w ogóle żaden stres, bo ja kocham czuć stresik”- mówiła redaktorom Marcie Kielczyk i Maciejowi Wośce.
Nie „stres”, a tylko „stresik”, a jak make up - to mocny i „z pazurem”. Naszą redakcję odwiedziła ostatnio Weronika Stachyra - dziewczyna, która od zawsze marzyła o tym, aby zwiedzić telewizję. Jej życie w jednej chwili zmienił poważny wypadek samochodowy i Weronika każdego dnia walczy o powrót do pełnej sprawności. Nie przeszkadza jej to jednak spełniać marzeń (także tych związanych z telewizją). Było to możliwe dzięki licytacji charytatywnej, która miała miejsce na balu organizowanym przez Fundację „Wstawaj Alicja”.
Spełnione marzenie
To od czego mam zacząć? Marzyłam o tym, żeby zwiedzić telewizję, od dzieciństwa
— mówi Weronika, która w naszej redakcji spotkała się z dziennikarzami: Martą Kielczyk i Maciejem Wośką.
Nasz gość mógł nie tylko poznać tajniki pracy Telewizji wPolsce24, ale również - skorzystać z profesjonalnego make-up’u.
Bym chciała się tym razem umalować jakoś tak mocno. Z pazurem!
— podkreśla na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez naszą stację.
Stres czy raczej stresik?
Pamiętam nawet jak u mojej koleżanki siedziałam i jak oglądałam z nią „Hannę Montanę”. I ja zawsze też marzyłam, żeby też być taką Hannah Montaną, tylko w prawdziwym świecie
— wspomina Weronika.
Jak wyznała, bardzo często ogląda Telewizję wPolsce24.
Bardzo często i szczególnie przed snem. Żeby się uspokoić, to tak sobie włączam
— odparła.
Pytana przez Martę Kielczyk, jak odbiera to doświadczenie „pracy od kulis, w stresie, pod presją”, odpowiedziała z uśmiechem:
Ale dla mnie to nie jest w ogóle żaden stres, bo ja kocham czuć stresik.
Historia, która daje nadzieję – wyjątkowe spotkanie w naszej redakcji! Odwiedziła nas Weronika Stachyra – młoda, niezwykle dzielna kobieta, której życie w jednej chwili zmienił wypadek samochodowy. Od tamtego momentu każdego dnia toczy trudną, ale pełną nadziei walkę o powrót do sprawności. Wizyta Weroniki była efektem charytatywnej licytacji podczas balu organizowanego przez Fundację „Wstawaj Alicja”. To wtedy voucher na odwiedziny naszej redakcji trafił w jej ręce. Weronika miała okazję zobaczyć, jak wygląda praca w telewizji „od kuchni” oraz spotkać się z naszymi dziennikarzami – Martą Kielczyk i Maciejem Wośką. Dziękujemy Weronice i jej mamie za tę inspirującą wizytę, szczerość i ogrom pozytywnej energii. Takie spotkania przypominają, jak ważne są nadzieja, wsparcie i drugi człowiek. Trzymamy kciuki za dalszą drogę Weroniki
— podsumowuje to piękne spotkanie Telewizja wPolsce24.
X: @wPolscepl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/756649-kocham-czuc-stresik-spelnione-marzenie-weroniki
