Lewica ogłosiła w mediach społecznościowych, że ZUS będzie respektować zagraniczne akty „małżeństw” LGBT, a to oznacza, że osoby, które za granicą sformalizowały swój homozwiązek będą mieć dostęp do świadczeń przysługujących w Polsce małżeństwom. Nie wprowadzono jednak specjalnych zmian prawa - uprawnienia będą oparte jedynie na transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.
Wzmożenie po stronie ZUS wiąże się z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2026 roku. Kierownik warszawskiego USC został zobowiązany do dokonania transkrypcji aktu „małżeństwa” jednopłciowego, zawartego w Berlinie w 2019 r.
Kochani, mamy to! ZUS odpowiedział na wniosek naszego ministra, Sebastiana Gajewskiego ZUS będzie respektował wszystkie małżeństwa, nawet te jednopłciowe zawarte poza granicami Polski w kwestii dostępu do świadczeń! To kolejny krok w stronę równości w Polsce 🇵🇱 Następny przystanek ➡ ustawa o związkach partnerskich w parlamencie!
— napisano na profilu Lewicy w serwisie X.
Co oznacza to w praktyce? Że dokument przeniesiony do polskiego rejestru stanu cywilnego musi być teraz respektowany przez wszystkie państwowe instytucje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że jest zobowiązany do tego, aby uznawać takie akty małżeństwa.
Innymi słowy: po dokonaniu transkrypcji, osoby, które zawarły za granicą „małżeństwo” homoseksualne, będą traktowane w zakresie postępowań prowadzonych przez ZUS na takich samych zasadach jak małżeństwa zawarte w Polsce, mimo iż w naszym kraju konstytucja definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i prawo nie zezwala na ślub osób tej samej płci.
Sprawa budzi liczne kontrowersje - i to nie tylko światopoglądowe. Mamy bowiem sytuację, w której nie dokonano żadnych zmian przepisów konstytucyjnych w tym kierunku, a mimo to dochodzi do faktycznego zrównania uprawnień „małżeństw” LGBT z małżeństwami heteroseksualnymi, zawartymi legalnie w Polsce.
Zmiana dokonuje się więc jedynie poprzez decyzje sądów i praktykę urzędów.
