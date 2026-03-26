W tym roku konferencja „Tak dla Życia - Siła Macierzyństwa!” poświęcona była wartości macierzyństwa. Współczesny świat zaniedbuje, a wręcz deprecjonuje wartość i znaczenie macierzyństwa. Nie wspiera się i nie promuje najpiękniejszego kobiecego powołania, a dziewczęta i młode kobiety nie zdają sobie sprawy, że macierzyństwo jest nie tylko źródłem szczęścia, ale i fundamentem wszechstronnego rozwoju osobowości i potencjału; wreszcie - że żadna inna rola życiowa czy zawodowa nie jest w stanie zastąpić bycia mamą…
Na konferencji wystąpili m.in.: Doradca Prezydenta RP Barbara Socha, dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, dr Ewa Ślizień Kuczapska, prof. dr hab. Elżbieta Osewska.
Na koniec były mamy z rodzin wielodzietnych i zastępczych które podzieliły się swoimi fascynującymi i inspirującymi świadectwami.
Poniżej zamieszczamy przesłanie Narodowego Dnia Życia pt. „Odpowiedzią na demograficzną katastrofę – siła macierzyństwa!”.
Widmo demograficznej katastrofy, która nieuchronnie nadciąga, jest coraz częściej tematem wypowiedzi polityków, analiz ekspertów i zagadnieniem poruszanym w mass-mediach. Wskazuje się na coraz mniejszą liczbę urodzin, trzy razy mniejszą niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu! np. w 1983 r.- 723 tys. a ostatnio w 2025 r.-238 tys.), zatrważająco niską dzietność o połowę za małą, aby utrzymać prostą zastępowalność pokoleń a w konsekwencji ujemny przyrost naturalny następujące i szybkie zmniejszanie się populacji (obecnie w tempie ok. 200 tysięcy rocznie). Polska starzeje się i wymiera! Deprecjonowanie wartości rodziny, zniechęcanie do jej zakładania, promowanie kultury singli, związków bez zobowiązań, powinno spotkać się ze sprzeciwem społecznym jako zdrada racji stanu. Bez odbudowania rodziny, opartej na małżeństwie jako trwałym i nierozerwalnym związku kobiety i mężczyzny, nie ma możliwości przezwyciężenia demograficznej zapaści. Dlatego należy zdecydowanie odrzucić wszelkie pomysły i projekty wsparcia czy legalizacji związków innych niż małżeństwo, a skoncentrować się raczej na umacnianiu trwałości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz zapobieganiu rozwodom.
Bez podjęcia radykalnych kroków na rzecz wzmocnienia rodziny i podniesienia dzietności, nie będzie dla Polski miejsca współczesnym świecie. I nie mamy tu na myśli odleglej przyszłości, ale najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
Współczesny świat zaniedbuje, a wręcz deprecjonuje wartość i znaczenie macierzyństwa. Coraz więcej kobiet, ulegając presji szybkiego tempa życia oraz kulturowym oczekiwaniom, zagłusza swój naturalny instynkt. Tym samym nie rozwija w pełni potencjału, który właśnie macierzyństwo w nich rozbudza.
Przywróćmy dumę z macierzyństwa! Doświadczenie bycia matką sprzyja wszechstronnemu rozwojowi – zarówno emocjonalnemu, jak i intelektualnemu. Budzi ono w kobiecie liczne predyspozycje, talenty oraz umiejętności, których wcześniej często nie była świadoma. Do realizacji pełni macierzyństwa i dobrego wychowania dzieci niezbędne jest małżeństwo. Tymczasem państwo zdaje się nie dostrzegać ogromnej wartości macierzyństwa. Nie wspiera się i nie promuje najpiękniejszego kobiecego powołania, a dziewczęta i młode kobiety nie zdają sobie sprawy, że macierzyństwo jest nie tylko źródłem szczęścia, ale i fundamentem wszechstronnego rozwoju osobowości i potencjału; wreszcie, że żadna inna rola życiowa czy zawodowa nie jest w stanie zastąpić „bycia mamą”.
W Narodowy Dzień Życia, apelujemy o zaprzestanie działań wymierzonych w bezpieczne i szczęśliwe macierzyństwo! Wspieranie macierzyństwa oraz małżeństwa musi stać się priorytetem polityki państwa.
Zachęcamy także wszystkich do udziału w Narodowym Marszu Życia, który przejdzie ulicami Warszawy 19 kwietnia 2026 r. Niech będzie on po raz kolejny wielką afirmacją naszych wartości, takich jak Małżeństwo, Macierzyństwo, Życie i Rodzina
— czytamy.
Zapraszamt również do obejrzenia relacji z konferencji.
