W imieniu Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły skupiającej 94 organizacje społeczne oraz Fundacji Polska Wielki Projekt zapraszamy na panel dyskusyjny pod nazwą NAUKA WOBEC REWOLUCJI OŚWIATOWEJ W POLSCE. Wydarzenie będzie miało miejsce 26.03 br. w godz. 12-14.00 w Warszawie, w Domu Trójmorza, ul. Łowicka 39A.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli wspaniali Goście, Profesorowie z kilku ośrodków akademickich w Polsce. Kolejno głos zabiorą: prof. Jacek Janowski, prof. Bogdan Chazan, prof. Tadeusz Kowalski, prof. Ryszard Legutko, prof. Jan Żaryn, prof. Michał Michalski, dr Józef Orzeł. Dyskusję poprowadzi redaktor Jakub Moroz.
Kontekstem spotkania jest list otwarty, jaki do towarzystw naukowych i środowisk eksperckich w Polsce skierowali na początku marca bieżącego roku koordynatorzy Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Czytamy w nim:
„..zwracamy się do Państwa jako do środowisk, które współtworzą standardy polskiej nauki i edukacji. Wasz głos, oparty na wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności za rozwój dyscyplin naukowych, ma szczególną wagę w debacie publicznej o przyszłości polskiej szkoły.
Z niepokojem obserwujemy prowadzone w Ministerstwie Edukacji Narodowej prace nad zmianami w ramowych planach nauczania oraz podstawach programowych w ramach tzw. Reformy26.Kompas Jutra, której wdrażanie ma się rozpocząć już 1.09.2026 r. - na poziomie szkół podstawowych, a od 1.09.2027 r. – szkół ponadpodstawowych.
Proponowane rozwiązania, wprowadzane pospiesznie, bez rzetelnej diagnozy problemów polskiej szkoły oraz bez pilotażu proponowanych rozwiązań, mogą prowadzić do dalszego rozproszenia treści nauczania, osłabienia kształcenia pogłębionego oraz pogorszenia przygotowania uczniów do studiów i pracy.
[…] Szkoła potrzebuje reform, które wzmocnią realizację nadrzędnego celu szkoły, jakim jest kształcenie młodych ludzi – przekazywanie wiedzy i usprawnianie intelektu. Szkoła nie powinna być miejscem prowadzenia transformacji społecznej poprzez formatowanie postaw i przekonań uczniów”.
Profesorowie wyższych uczelni - zatroskani o stan polskiej oświaty - przedstawią swój punkt widzenia na zachodzące zjawiska z perspektywy rozmaitych dziedzin nauki, wskażą przyczyny zapaści edukacji i możliwe kierunki jej naprawy. Mamy nadzieję, że dyskusja w gronie tak wielkich autorytetów naukowych wywrze istotny wpływ na kształtowanie opinii społecznej w kwestii oświaty oraz przyczyni się do zahamowania niekorzystnych procesów.
Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Wstęp wolny.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/756353-nauka-wobec-rewolucji-oswiatowej-zaproszenie-na-dyskusje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
