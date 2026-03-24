Spółdzielczość od początku była czymś więcej niż tylko formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jej podstawą jest wspólnota ludzi, którzy wspólnie rozwiązują swoje problemy ekonomiczne i społeczne. W Polsce dobrym przykładem takiej tradycji są kasy Stefczyka i ich współczesne kontynuacje w postaci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Jedną z największych wartości spółdzielczości jest zdolność budowania trwałych więzi społecznych. W przeciwieństwie do wielu instytucji rynkowych spółdzielnia nie jest wyłącznie miejscem świadczenia usług. Jej członkowie są jednocześnie współwłaścicielami, mają wpływ na decyzje i ponoszą odpowiedzialność za rozwój instytucji. Taki model sprzyja budowaniu zaufania i poczucia współodpowiedzialności.
W historii Polski szczególną rolę w tym procesie odegrały kasy Stefczyka – spółdzielcze instytucje finansowe tworzone od końca XIX wieku z inicjatywy działacza społecznego i ekonomisty Franciszka Stefczyka. Ich zadaniem było umożliwienie mieszkańcom wsi i małych miejscowości dostępu do bezpiecznego oszczędzania i pożyczek, a jednocześnie uczenie gospodarności i odpowiedzialności finansowej.
Idea ta przetrwała do dziś w formie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czyli SKOK-ów. Instytucje te działają w oparciu o zasady spółdzielcze – ich właścicielami są członkowie, a działalność koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb finansowych wspólnoty. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego ze spółdzielczych kas korzystają setki tysięcy osób w całej Polsce.
Znaczenie takich instytucji wykracza poza samą działalność finansową. Spółdzielnie uczą współpracy, odpowiedzialności i racjonalnego gospodarowania środkami. W wielu środowiskach stanowią także ważny element życia społecznego, wspierając inicjatywy edukacyjne, lokalne wydarzenia czy projekty społeczne.
Fundacja Stefczyka kontynuuje tę tradycję poprzez działania edukacyjne i społeczne promujące ideę współpracy oraz odpowiedzialnego zarządzania finansami. Jej inicjatywy pokazują, że spółdzielczość pozostaje ważnym narzędziem budowania kapitału społecznego. W świecie, w którym wiele relacji staje się coraz bardziej anonimowych, instytucje oparte na wspólnocie mogą odgrywać szczególnie ważną rolę w umacnianiu więzi między ludźmi.
Partnerem artykułu jest FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
