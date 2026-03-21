21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. Został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a od 2012 roku obchodzony jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego symbolem są skarpetki zakładane nie do pary, w ten sposób można pokazać swoją solidarność z chorymi. Taki gest wykonali m.in. policjanci z Nowej Soli czy piłkarze Resovii. Głos zabrała również Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka.
Znakiem rozpoznawczym Światowego Dnia Zespołu Downa są kolorowe skarpetki noszone nie do pary. Symbolizują one niedopasowane chromosomy w genotypie osób z zespołem Downa, a także częste niedopasowanie społeczne, z którymi takie osoby się mierzą.
„Każdy z nas jest wyjątkowy”
Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka zamieściła z tej okazji wpis w mediach społecznościowych.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Każdy z nas jest wyjątkowy – i właśnie to czyni świat piękniejszym
— podkreśliła Marta Nawrocka i dodała zdjęcie.
Mundurowi w kolorowych skarpetkach
Policjanci z Nowej Soli solidaryzują się z osobami niepełnosprawnymi i chętnie udzielają im wsparcia. Mundurowi założyli kolorowe skarpetki, by życie tych osób było piękne i nie brakowało im powodów do radości
— wskazano na profilu Policja Nowa Sól.
„Różnorodność jest piękna”
Dziś, w Światowy Dzień Zespołu Downa piłkarze Resovii pokazują, że różnorodność jest piękna, pozując do zdjęcia w dwóch różnych skarpetkach. To prosty, ale bardzo wymowny symbol solidarności z osobami z zespołem Downa i ich rodzinami
— podano na profilu CWKS Resovia Rzeszów SA i zamieszczono zdjęcie piłkarzy.
Zespół Downa to zespół cech i wad wrodzonych spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu poza prawidłowym zestawem 23 par chromosomów w komórkach ciała. U zdecydowanej większości pacjentów oznacza to, że w komórkach organizmu występuje dodatkowy chromosom 21.
PAP/X/FB/lubuska.policja.gov.pl/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/756092-piekny-gest-policjantow-i-pilkarzy-z-okazji-dnia-zespolu-downa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.