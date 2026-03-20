Polska stoi przed wyzwaniem, które ukształtuje oblicze gospodarki na kolejne lata. Starzenie się społeczeństwa postępuje w tempie, które zaskakuje nawet najbardziej oszczędne prognozy. System emerytalny trzeszczy w szwach, a firmy desperacko szukają rąk do pracy. Czy programy państwowe zdołają odwrócić ten trend, zanim będzie za późno?
Kryzys demograficzny – liczby, które budzą zaniepokojenie
Wskaźnik dzietności w Polsce spadł poniżej 1,3 dziecka na kobietę. To oznacza, że każde kolejne pokolenie będzie o prawie połowę mniejsze od poprzedniego. Dla porównania – do prostej zastępowalności pokoleń potrzebujemy wskaźnika na poziomie 2,1. Ta przepaść rośnie z roku na rok.
Struktura wiekowa społeczeństwa radykalnie się zmienia. W 2023 roku osoby powyżej 60. roku życia stanowiły już ponad 25% populacji. Prognozy na 2040 rok mówią o przekroczeniu bariery 35%. Jednocześnie grupa osób w wieku 20-39 lat – najbardziej produktywnych zawodowo – kurczy się w zastraszającym tempie.
Mediana wieku Polaków przekroczyła już 42 lata i systematycznie rośnie. Jeszcze dwie dekady temu wynosiła 36 lat. Ta różnica wydaje się niewielka, ale niesie opłakane skutki dla gospodarki.
Brakuje rąk do pracy, czyli rynek pracy pod presją
Braki kadrowe dotykają już praktycznie każdego sektora gospodarki. Budownictwo, transport, opieka zdrowotna, gastronomia – to tylko czubek góry lodowej. Przedsiębiorcy zgłaszają trudności w rekrutacji na stanowiska wymagające zarówno wysokich, jak i niskich kwalifikacji. Szczególnie dotkliwa sytuacja panuje w zawodach technicznych i inżynierskich. Firmy produkcyjne notują ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Branża IT, mimo automatyzacji wielu procesów, wciąż poszukuje specjalistów.
Coraz więcej firm rezygnuje z ekspansji albo ogranicza działalność właśnie z powodu braku kadry. Nie chodzi już o koszty pracy – chodzi o fizyczny brak ludzi.
Czy polityka prorodzinna faktycznie działa?
Państwo uruchomiło szereg programów mających zachęcić Polaków do posiadania dzieci. Program „Rodzina 800+” przekształcił się w kompleksowe wsparcie finansowe dla rodzin. Wydłużono urlopy rodzicielskie, zwiększono dostępność żłobków, wprowadzono ulgi podatkowe.
Efekty? Niejednoznaczne. Po krótkotrwałym wzroście urodzeń w latach 2016-2017, dzietność ponownie spadła. Okazuje się, że pieniądze to za mało. Młodzi ludzie obawiają się o stabilność zatrudnienia, dostęp do mieszkań i możliwość pogodzenia kariery z rodzicielstwem.
Problem leży głębiej. Zmienia się mentalność całego pokolenia. Coraz więcej osób odkłada decyzję o dziecku na później, a bywa, że to „później” nigdy nie nadchodzi. Brak pewności przyszłości blokuje naturalne pragnienie założenia rodziny.
System emerytalny na krawędzi – matematyka nie kłamie
Obecnie na jednego emeryta przypada około trzech pracujących. W najbardziej pesymistycznym wariancie za 20 lat ta proporcja spadnie do 1:1,5. System repartycyjny, w którym obecni pracownicy finansują emerytury poprzedniego pokolenia, w takich warunkach może stać się niewydolny.
Podniesienie wieku emerytalnego spotkało się z ogromnym sprzeciwem społecznym i zostało cofnięte. To decyzja zrozumiała emocjonalnie, ale katastrofalna ekonomicznie. Każdy rok wcześniejszego przejścia na emeryturę to miliardy złotych dodatkowego obciążenia dla systemu.
Reforma emerytalna stała się tematem tabu w polskiej polityce. Żadna partia nie chce ponosić kosztów politycznych związanych z niepopularnymi, ale niezbędnymi zmianami.
Czy aktywizacja zawodowa seniorów ma sens?
Pracownicy 60+ stanowią zaledwie kilkanaście procent wszystkich zatrudnionych w Polsce. To jeden z najniższych wskaźników w Europie. Jednocześnie mamy coraz więcej sprawnych, doświadczonych seniorów, którzy mogliby jeszcze pracować.
Stereotypy dotyczące starszych pracowników wciąż funkcjonują w świadomości pracodawców. Badania pokazują coś zupełnie przeciwnego: seniorzy charakteryzują się wyższą lojalnością, mniejszą absencją i ogromnym doświadczeniem.
Programy aktywizacji zawodowej dla osób 50+ działają na małą skalę. Kursy przekwalifikowania, subsydia dla pracodawców, kampanie informacyjne – wszystko to przynosi rezultaty, ale wciąż za skromne.
Jeśli rozważasz zmianę pracy lub powrót na rynek jako osoba dojrzała, zweryfikuj wcześniej kulturę organizacyjną konkretnych firm
Czy jest szansa na zmianę sytuacji?
Czy jesteśmy skazani na poważny kryzys demograficzny? Nie, jeśli zaczniemy działać już teraz. Problem wymaga odwagi politycznej i społecznej zgody na trudne reformy. Połowiczne rozwiązania tylko odsuną kryzys o kilka lat.
Katastrofa demograficzna nie jest zagrożeniem przyszłości – ona już trwa. Pytanie brzmi: czy można pozwolić, by dalej się pogłębiał?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/756018-demografia-a-rynek-pracy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.