„Odszedł do Pana Profesor Henryk Kiereś” - poinformował w mediach społecznościowych Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. KUL przypominając sylwetkę wybitnego filozofa zaznaczył, że za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał w 2016 r. złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Wydział przypomniał w swoich mediach społecznościowych sylwetkę profesora Henryka Kieresia.
Henryk Józef Kiereś, syn Władysława i Teofili, urodził się 2 listopada 1943 r. w Księginicach k. Dzierżoniowa. W 1966 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Stefana Żeromskiego w Toruniu, a następnie rozpoczął studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zwieńczył pracą magisterską pt. „Spór o wzorzec artystyczny prozy w latach 1945-1948” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Niedzielskiego
— wskazał.
W 1971 r. rozpoczął studia na kierunku Filozofia Teoretyczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, które zwieńczył pracą magisterską pt. „Funkcje poznawcze przeżycia estetycznego w ujęciu Romana Ingardena, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1976 r. rozpoczął w KUL-u studia doktoranckie w Katedrze Teorii Poznania pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia. W 1980 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. „Teoria przeżycia estetycznego w ujęciu anglosaskich analityków”, której promotorem był prof. dr hab. Antoni B. Stępień
— przekazał wydział filozofii KUL.
Jako doktorant, a następnie asystent prowadził następujące zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia z teorii poznania, ćwiczenia z estetyki, ćwiczenia z historii filozofii, ćwiczenia z etyki, ćwiczenia z teorii i metodologii humanistyki, a także ćwiczenia z głównych problemów filozofii. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wykładał „Wstęp do estetyki”, „Wybrane zagadnienia z estetyki” oraz „Wprowadzenie do filozofii” i „Historię filozofii nowożytnej i współczesnej” dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, a także „Teorię poznania” dla studentów psychologii i pedagogiki. Prowadził także ćwiczenia z estetyki. W 1994 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Czy sztuka jest autonomiczna? (w związku z tzw. antysztuką)”, w 1996 r. został mianowany na stanowisko Kierownika Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozofii KUL, a w roku 1999 na stanowisko Profesora KUL. Prowadził wykłady kursoryczne, monograficzne, ćwiczenia, a także seminaria magisterskie i doktoranckie z zakresu filozofii sztuki (estetyki), a także wykłady „Historię kultury”, „Filozofię sztuki”, „Wybrane zagadnienia z teorii humanistyki” oraz konwersatoria „Filozofia kultury”. Ponadto egzaminował z filozofii podczas egzaminów doktorskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a także był wykładowcą w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej od początku jej istnienia. Wykładał także na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (wykład „Filozofia sztuki”). W latach 1999-2000 wykładał filozofię (teorię poznania, filozofię kultury, estetykę) w Filozoficznym Fakultecie w Lewoczy (Słowacja), a od 2001 roku był Kierownikiem Katedry Filozofii w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku (Słowacja) i wykładał na tamtejszym Wydziale Społecznym wybrane zagadnienia z filozofii
— dodał.
Praca badawcza
Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przypomniał, że głównym obszarem badawczym, któremu ś.p. profesor Henryk Kiereś poświęcił liczne artykuły i monografie była filozofia sztuki.
Oprócz tego zajmował się filozoficznymi podstawami kultury, w tym teorią humanistyki, postmodernizmem w filozofii, kulturze i sztuce, a także teorią poznania, metafizyką, filozofią społeczną i polityczną oraz zagadnieniami z zakresu teorii teatru i literatury
— wskazał.
Zauważył, że był on członkiem: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redakcji naukowej Zeszytów Naukowych KUL, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (w latach 2008-2009), wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (od 2009), przewodniczącym Komitetu Naukowego Encyklopedii białych plam, członkiem komitetu naukowego i redaktorem Powszechnej encyklopedii filozofii, członkiem Komitetu Naukowego i redaktorem Encyklopedii filozofii polskiej, członkiem Rady Naukowej czasopisma Człowiek w kulturze, recenzentem czasopisma Cywilizacja, członek Rady Naukowej Roczników kulturoznawczych KUL, członkiem Komitetu Naukowego Słownika przewodnika filozoficznego i członkiem Komitetu Naukowego Roczników filozoficznych KUL.
Wypromował 92 magistrów i 10 doktorów filozofii, a ponadto kierował 25 pracami licencjackimi, wielokrotnie recenzował prace magisterskie, a także był recenzentem ponad 20 rozpraw doktorskich
— napisał wydział filozofii.
Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał w 2016 r. złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; medal został wręczony w Lublinie podczas obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. W 2023 rok Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej
— wymieniał.
Adrian Siwek/Facebook
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/755841-smutna-wiadomosc-nie-zyje-profesor-henryk-kieres
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.