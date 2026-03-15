Bulwersujące! Siostry felicjanki nie mogą pomagać chorym, bo ich auto... nie może wjechać do Strefy Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu uderza w siostry felicjanki
Warszawska Strefa Czystego Transportu paraliżuje działalność sióstr felicjanek, które niosą pomoc ciężko chorym. Z powodu drastycznych przepisów nie mogą korzystać z samochodu służącego do transportu pensjonariuszy.

Kanał Zero nagłośnił sprawę sióstr felicjanek, które prowadzą dom opieki w Warszawie.

Ich auto ma 20 lat i zgodnie z zasadami obowiązującymi w Strefie Czystego Transportu, nie może wjeżdżać do centrum Warszawy. A właśnie tam siostry felicjanki prowadzą dom opieki dla przewlekle chorych

— przekazał Kanał Zero.

Samochód jest potrzebny m.in. do ich transportu. Urzędnicy nie zrobili wyjątku dla sióstr zakonnych, a tych nie stać na nowe auto, które spełni wymogi. Dlatego ruszyły ze zbiórką

— dodał.

Samochód stoi, ale jeździć nie może

To jest dziwne, że samochód stoi w Strefie Czystego Transportu, ale jeździć nie może

— wyznała jedna z sióstr.

Głos w rozmowie z Kanałem Zero zabrała pensjonariuszka domu opieki.

Pochwalcie tu siostry. Nie wiem jak inni, ale ja mam sto lat i naprawdę…

— wyznała.

Jedna z sióstr wyznała, że nie zgodzono się na to, aby zastosować wobec nich wyjątek.

