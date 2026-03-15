Warszawska Strefa Czystego Transportu paraliżuje działalność sióstr felicjanek, które niosą pomoc ciężko chorym. Z powodu drastycznych przepisów nie mogą korzystać z samochodu służącego do transportu pensjonariuszy.
Kanał Zero nagłośnił sprawę sióstr felicjanek, które prowadzą dom opieki w Warszawie.
Ich auto ma 20 lat i zgodnie z zasadami obowiązującymi w Strefie Czystego Transportu, nie może wjeżdżać do centrum Warszawy. A właśnie tam siostry felicjanki prowadzą dom opieki dla przewlekle chorych
— przekazał Kanał Zero.
Samochód jest potrzebny m.in. do ich transportu. Urzędnicy nie zrobili wyjątku dla sióstr zakonnych, a tych nie stać na nowe auto, które spełni wymogi. Dlatego ruszyły ze zbiórką
— dodał.
Samochód stoi, ale jeździć nie może
To jest dziwne, że samochód stoi w Strefie Czystego Transportu, ale jeździć nie może
— wyznała jedna z sióstr.
Głos w rozmowie z Kanałem Zero zabrała pensjonariuszka domu opieki.
Pochwalcie tu siostry. Nie wiem jak inni, ale ja mam sto lat i naprawdę…
— wyznała.
Jedna z sióstr wyznała, że nie zgodzono się na to, aby zastosować wobec nich wyjątek.
Adrian Siwek/X/Kanał Zero
