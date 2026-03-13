Barbara Nowacka swoim podpisem złożonym 11 marca 2026r. pod rozporządzaniem w sprawie podstawy programowej wydała wyrok na „Pana Tadeusza”. Polska epopeja narodowa przetłumaczona na co najmniej 34 języki świata znika z kanonu lektur w polskiej szkole wraz z wieloma innymi arcydziełami ojczystej literatury. Fragment rozporządzenia odnoszący się do lektur okraszony został błędem ortograficznym: „czyta w każdym roku szkolnym niemniej niż 4 dłuższe utwory literackie”. Widać skutki braków lekturowych tfu-rców rozporządzenia…
„Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajów,
Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodków wiarę,
Prawa i obyczaje, nawet suknie stare.
Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów,
Gadających przez nosy, a często bez nosów,
Opatrzonych w broszurki i w różne gazety,
Głoszących nowe wiary, prawa, toalety.
Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza;
Bo Pan Bóg kiedy karę na naród przepuszcza,
Odbiera naprzód rozum od obywateli.
I tak, mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli,
I zląkł ich się jak dżumy jakiej cały naród,.
Bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród;
Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory;
Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory.
Była to maszkarada, zapustna swawola,
Po której miał przyjść wkrótce wielki post — niewola!”
[Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga pierwsza]
Wtargnęli do nas hordą, ale nie dajmy sobie odebrać rozumu. Nie zmieniajmy wiary, mowy i praw.
Czytajmy „Pana Tadeusza”! To od dziś obowiązkowa lektura nieobowiązkowa wolnych Polaków - w każdym polskim domu, w każdej polskiej szkole.
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” [św. Jan Paweł II].
A niezgodne z prawem rozporządzenie, które jest obchodzeniem zawetowanej przez Prezydenta ustawy Prawo oświatowe, podpisane przez B. Nowacką w sprzeczności z obowiązującą ustawą i łamiące Kartę Nauczyciela – domaga się adekwatnej reakcji polityków opozycji.
