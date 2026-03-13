24 marca to Narodowy Dzień Życia. Z tej okazji jak co roku Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny oraz Koalicja dla Życia i Rodziny organizuje w Sejmie debatę poświęconą wartości życia człowieka od poczęcia.
W tym roku Konferencja poświęcona będzie wartości macierzyństwa. Współczesny świat zaniedbuje, a wręcz deprecjonuje wartość i znaczenie macierzyństwa. Coraz więcej kobiet, ulegając presji szybkiego tempa życia oraz kulturowym oczekiwaniom zagłusza swój naturalny instynkt. Dziś już wiemy, że kobieta może być naukowcem, inżynierem, posłem, żołnierzem. Wspiera się kobiety w rozwoju kariery, wprowadza się parytety, feminatywy. Tymczasem państwo zdaje się nie dostrzegać ogromnej wartości macierzyństwa i nie widzieć zależności między takim podejściem a postępująca katastrofą demograficzną! Nie wspiera się i nie promuje najpiękniejszego kobiecego powołania, a dziewczęta i młode kobiety nie zdają sobie sprawy, że macierzyństwo jest nie tylko źródłem szczęścia, ale i fundamentem wszechstronnego rozwoju osobowości i potencjału; wreszcie - że żadna inna rola życiowa czy zawodowa nie jest w stanie zastąpić bycia mamą…
W planie konferencji szereg ciekawych wystąpień ekspertów, m.in.:
Doradca Prezydenta RP Barbara Socha – „Demografia a zniechęcenie do macierzyństwa.”
Poseł Karina Bosak: „Macierzyństwo – medialny obraz a rzeczywistość”.
Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL – „Macierzyństwo dar i tajemnica”.
Dr Ewa Ślizień Kuczapska – „Konferencja w Rzymie Geniusz Macierzyństwa”.
Prof. dr hab. Elżbieta Osewska – „Macierzyństwo w ujęciu teologicznym i pedagogicznym.”
Agnieszka Marianowicz-Szczygieł – „Mama - najlepszy zawód na świecie”.
Aleksandra Czajkowska - „Czy chcę być mamą? Pragnienia nastolatek - wyniki badań IPZIN.”
Magdalena Guziak-Nowak z PSOŻCz – „Mamo, nie jesteś sama.- Formy wsparcia na różnych etapach macierzyństwa”.
Następnie mamy z rodzin wielodzietnych i zastępczych podzielą się swoimi fascynującymi i inspirującymi świadectwami.
Czas przywrócić dumę z macierzyństwa!
W obecnych realiach zapaści demograficznej szczególnie pilna stała się potrzeba działań i kampanii medialnej, która przywracałaby godność macierzyństwu oraz ukazywała wartość i siłę, jakie ono daje kobiecie. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są te ideały. Aby wziąć udział w Konferencji należy się zarejestrować na stronie internetowej Koalicji dla Życia i Rodziny
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/755439-24-marca-w-sejmie-konferencja-tak-dla-zycia-sila-macierzynstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.