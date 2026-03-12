„Jedyne, co ustaliłem w ambasadzie polskiej w rozmowie telefonicznej, to fakt, że jeśli bilety na klasę ekonomiczną w samolocie się wyprzedadzą, możemy dostać telefon na zakup biletu w klasie biznes po 14800 za osobę, ale z informacją, żebyśmy się zastanowili bardzo mocno, czy my to kupujemy, czy nie. Nas jest czwórka tutaj. Według mojej oceny ceny tych biletów są dramatyczne i nierealne” - relacjonuje w rozmowie z Telewizją wPolsce24 pan Grzegorz Jarmuła prosto z Bangkoku.
28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. Z powodu działań wojennych w regionie ruch lotniczy nad kilkoma krajami został zawieszony, co utrudnia organizację powrotów. Problem z powrotem z Bangkoku ma pan Grzegorz Jarmuła.
Tych obietnic było bardzo dużo. Natomiast prawda jest taka, że to kompletnie nie funkcjonuje. Zgłosiliśmy się do systemu Odyseusz jako chętni do powrotu lotem PLL LOT. Potwierdziliśmy chęć zakupu biletu powrotnego na lot na 15 marca. Poza tym nie mamy do tej pory żadnego kontaktu z LOT-em, nie mamy żadnego telefonu, nie mamy kupionych biletów. Mija drugi tydzień od momentu, kiedy mieliśmy wracać do Polski i nadal nie ma żadnych informacji. Już nie mówię o tym, że nie mamy kupionych biletów, nie mamy w ogóle zapewnienia, kiedy wrócimy. Co więcej, jeszcze chcę dodać, żeby sprawa była jeszcze bardziej jasna, na stronie LOT-u było napisane, że w dniach 12, 15, 16 marca planowane loty z Bangkoku do Polski do Warszawy są już wysprzedane i nie ma wolnych miejsc
— wskazał Grzegorz Jarmuła.
Nie ma żadnych informacji kompletnie
— dodał.
Mnóstwo pytań i brak odpowiedzi
Opisał również, jak wyglądała rozmowa z konsulatem polskim w Bangkoku.
Rozmawialiśmy właśnie o tym temacie, który teraz poruszam, żeby nam odpowiedziano na kilka prostych pytań. Czy ktoś, kto to organizuje i szumnie ogłasza, że pomaga, udzieli nam informacji, kiedy ten lot będzie, czy my się w ogóle się na niego dostaniemy, ponieważ na stronie LOT-u było napisane, że liczba miejsc jest ograniczona? Dalej, jeżeli zabraknie miejsc na lot powrotny do Polski, to nie będzie możliwości zakupienia biletu, bo one się wyprzedają i taka informacja już jest na stronie lotu. Można ją oficjalnie sprawdzić
— wyjaśnił.
Konsulat polski w Bangkoku nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytania. Twierdzą, że pracują bardzo ciężko, bo mają bardzo dużo zajęć z tym związanych, w co mogę uwierzyć, że może i mają. Natomiast podstawowe pytania, czy będą kolejne loty, z kim mamy się kontaktować, żeby się tego dowiedzieć, jakie są dalsze procedury. Na te pytania nie ma odpowiedzi kompletnie do dzisiaj. To jest najgorsze dla nas, bo w sobotę miną dwa tygodnie, odkąd powinniśmy stąd wylecieć i dalej nie mamy informacji, czym i kiedy możemy polecieć
— powiedział gość Telewizji wPolsce24.
„Ceny tych biletów są dramatyczne”
Jedyne, co ustaliłem w ambasadzie polskiej w rozmowie telefonicznej, to fakt, że jeśli bilety na klasę ekonomiczną w samolocie się wyprzedadzą, możemy dostać telefon na zakup biletu w klasie biznes po 14800 za osobę, ale z informacją, żebyśmy się zastanowili bardzo mocno, czy my to kupujemy, czy nie. Nas jest czwórka tutaj. Według mojej oceny ceny tych biletów są dramatyczne i nierealne
— podkreślił Grzegorz Jarmuła.
Jednak dotychczas nie mam takiej informacji, nie dostałem takiego telefonu. Dostałem tylko taką informację z ambasady, że wiedzą o takich telefonach, że jeżeli klasa ekonomiczna za 5500 została wyprzedana, to zostały tylko klasy biznes po 14800 od głowy
— mówił.
To, co jest mówione, a to, co jest faktycznie realizowane, to troszkę się rozjeżdża
— dodał.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
