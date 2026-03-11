W piątek i sobotę w dwóch tys. sklepów największych sieci handlowych i lokalnych ruszy 28. ogólnopolska zbiórka żywności „Tak. Pomagam!” zorganizowana przez Caritas Polska. Z zebranej żywności przygotowane zostaną paczki świąteczne dla 50 tys. potrzebujących oraz wielkanocne śniadania i posiłki.
W zbiórce żywności uczestniczy 2 tys. dużych sieci handlowych m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Selgros, Carrefour
— poinformowało PAP biuro prasowe Caritas Polska.
W akcji weźmie udział 40 Caritasów diecezjalnych i ponad 25 tys. wolontariuszy.
Każdy, kto chce włączyć się w akcję, powinien przy okazji weekendowych zakupów włożyć do koszy Caritasu produkty długoterminowe, takie jak kasza, makaron, cukier, mąka, oliwa, konserwy, kawa, herbata, a także świąteczne słodkości: powidła, miód, orzechy lub bakalie.
Akcja „Tak. Pomagam!” dwa razy w roku
Caritas prowadzi akcję „Tak. Pomagam!” dwa razy w roku - przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Zbiórka żywności pozwala Caritas przygotować godne święta dla osób starszych, samotnych, rodzin wielodzietnych, osób wykluczonych i w kryzysie bezdomności. Żywność trafi też do jadłodajni, gdzie przygotowane zostaną posiłki wielkanocne dla potrzebujących, a każdy podopieczny będzie mógł dostać też paczkę świąteczną na wynos.
W 27 dotychczasowych edycjach akcji, Caritas zebrała 8870 ton żywności, zapewniając godne święta 1,5 mln osób ubogich i potrzebujących. Gdybyśmy chcieli zapakować wszystkie te produkty do wagonów towarowych, moglibyśmy sformować skład o długości ponad 2,3km - zwraca uwagę Caritas.
Zbiórka „Tak. Pomagam!” została zainicjowana w 2007 r. Do tej pory w 25 edycjach akcji zebrano w sumie ponad 8 tys. ton żywności, którą przekazano do około 1,5 mln osób w trudnej sytuacji życiowej. Każdego roku z paczek żywnościowych i posiłków korzysta łącznie około 60 tys. beneficjentów – głównie seniorzy, rodziny wielodzietne, osoby chore czy doświadczające bezdomności.
CZYTAJ WIĘCEJ: 40 tys. dzieci w Gazie to sieroty, które straciły oboje rodziców. Caritas Polska: Na skutek traumy i szoku przestają mówić
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/755253-tak-pomagam-rusza-wielkanocna-zbiorka-zywnosci-caritas
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.