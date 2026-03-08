WIDEO I ZDJĘCIA

11 kobiet odebrało odznaczenia w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki: Prawdziwa siła kobiet nie potrzebuje krzyku, nie obraża drugiego człowieka

  • Społeczeństwo
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia jedenastu kobietom zasłużonym na różnych polach - kultury, edukacji, opieki zdrowotnej czy historii / autor: PAP/Marcin Obara
Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia jedenastu kobietom zasłużonym na różnych polach - kultury, edukacji, opieki zdrowotnej czy historii / autor: PAP/Marcin Obara

Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia jedenastu kobietom zasłużonym na różnych polach - kultury, edukacji, opieki zdrowotnej czy historii. Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie są tego najlepszym przykładem - zwrócił się do odznaczonych.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe podczas niedzielnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Podczas wystąpienia podkreślił, że odznaczone to „ambitne i silne kobiety Rzeczypospolitej”; złożył jednocześnie zgromadzonym i wszystkim Polkom życzenia z okazji wypadającego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Świat kobiet jest światem ludzi silnych i wrażliwych; to świat ambicji i głębokiej pokory. Kobietom Rzeczpospolitej składam z głębi serca najlepsze życzenia. Świat kobiet w oczach mężczyzny - w moich oczach - to świat mamy, żony i córeczki. Bez Was nasz świat - świat mężczyzn - nie miałby sensu. Dziękuję, że jesteście i za to jakie jesteście

— powiedział.

Nawrocki stwierdził ponadto, że „ma przekonanie, że polska gospodarka bez kobiet nie mogłaby się rozwijać”. Jak wyliczył, 7 mln 100 tys. polskich kobiet „każdego dnia ciężko pracuje na rozwój Rzeczypospolitej”. Przypomniał, że 58 proc. kształcących się na polskich uczelniach to studentki, a 30 tys. kobiet służy w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie jesteście tego najlepszym przykładem

— zwrócił się do zasłużonych prezydent. Jak dodał, „swoją pracą i determinacją pokazują one jakie mamy wspaniałe kobiety” w Polsce.

Prawdziwa siła kobiet nie potrzebuje krzyku, nie obraża drugiego człowieka. Siła kobiet swoją pracą, swoją determinacją i swoimi wartościami pokazuje, jak wspaniałe mamy kobiety

— zaznaczył.

Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia jedenastu kobietom zasłużonym na różnych polach - kultury, edukacji, opieki zdrowotnej czy historii / autor: PAP/Marcin Obara autor: PAP/Marcin Obara autor: PAP/Marcin Obara autor: PAP/Marcin Obara autor: PAP/Marcin Obara

kk/X/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych