Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia jedenastu kobietom zasłużonym na różnych polach - kultury, edukacji, opieki zdrowotnej czy historii. Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie są tego najlepszym przykładem - zwrócił się do odznaczonych.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe podczas niedzielnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Podczas wystąpienia podkreślił, że odznaczone to „ambitne i silne kobiety Rzeczypospolitej”; złożył jednocześnie zgromadzonym i wszystkim Polkom życzenia z okazji wypadającego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Świat kobiet jest światem ludzi silnych i wrażliwych; to świat ambicji i głębokiej pokory. Kobietom Rzeczpospolitej składam z głębi serca najlepsze życzenia. Świat kobiet w oczach mężczyzny - w moich oczach - to świat mamy, żony i córeczki. Bez Was nasz świat - świat mężczyzn - nie miałby sensu. Dziękuję, że jesteście i za to jakie jesteście
— powiedział.
Nawrocki stwierdził ponadto, że „ma przekonanie, że polska gospodarka bez kobiet nie mogłaby się rozwijać”. Jak wyliczył, 7 mln 100 tys. polskich kobiet „każdego dnia ciężko pracuje na rozwój Rzeczypospolitej”. Przypomniał, że 58 proc. kształcących się na polskich uczelniach to studentki, a 30 tys. kobiet służy w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie jesteście tego najlepszym przykładem
— zwrócił się do zasłużonych prezydent. Jak dodał, „swoją pracą i determinacją pokazują one jakie mamy wspaniałe kobiety” w Polsce.
Prawdziwa siła kobiet nie potrzebuje krzyku, nie obraża drugiego człowieka. Siła kobiet swoją pracą, swoją determinacją i swoimi wartościami pokazuje, jak wspaniałe mamy kobiety
— zaznaczył.
kk/X/PAP
