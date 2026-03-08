Blisko 25 proc. dzieci w Lublinie zmaga się z otyłością – wynika z danych lubelskiego ratusza. Miasto organizuje warsztaty dla uczniów, rodziców i pracowników stołówek szkolnych, żeby promować zdrowe odżywianie.
Zastępca prezydenta Lublina Anna Augustyniak powiedziała podczas konferencji, że statystyki dotyczące nadwagi i otyłości wśród dzieci są niepokojące, dlatego miasto realizuje program „Jedz z głową”. Inicjatywa polega głównie na kształceniu zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów i uczennic klas I-III lubelskich szkół podstawowych.
W trzeciej edycji programu zaplanowanej na lata 2025-2027 uczestniczy 40 szkół, a przedsięwzięcie realizuje Centrum Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii VitaNutrica.
Dietetyczka i przedstawicielka VitaNutrica Justyna Siwiela-Tomaszczyk poinformowała, że w ubiegłym roku badaniem objęto 2 tys. pierwszoklasistów, czyli ok. 60 proc. siedmiolatków chodzących do lubelskich szkół. Nadwagę stwierdzono u 10,8 proc., a otyłość - u 6,6 proc. badanych dzieci.
Warsztaty i spotkania
Jak podała, w ubiegłym roku najmłodsi uczestnicy projektu wzięli udział w 124 warsztatach z dietetykiem, psychologiem lub trenerem i konkursie plastycznym, który miał im pomóc utrwalić zdobytą wiedzę. Specjaliści zorganizowali 62 spotkania z rodzicami, przeszkolili 55 intendentów, pracowników stołówek, dyrektorów i pedagogów, a także przeprowadzili osobne warsztaty dla 158 nauczycieli.
Zwracamy szczególną uwagę na żywienie w naszych szkołach
— powiedziała dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki w Urzędzie Miasta Lublin Barbara Danieluk.
Dodała, że miasto prowadzi stołówki we wszystkich swoich szkołach podstawowych.
Dzieci – uzupełniła – przed wprowadzeniem programu „niechętnie zasiadały do posiłku w stołówce”.
Nie bardzo odpowiadało im to, co zostało podane
— dodała.
Zdrowe nawyki u dzieci
Dyrektor poinformowała, że program obejmuje pierwsze trzy lata szkoły podstawowej, żeby „wykształcić i zakorzenić zdrowe nawyki” u dzieci i ich rodzin. Zauważalnym efektem programu jest zmiana postawy uczniów, ale też smaczniejsze, ładniejsze i bardziej urozmaicone posiłki.
Z danych statystycznych, które zbieramy w trakcie realizacji programu i innych działań wynika, że dzieci i młodzież spożywają znacznie większą liczbę warzyw i owoców, posiłki są zjadane w całości w szkole
— uzupełniła dyrektor.
W pierwszej edycji programu „Jedz z głową” zrealizowanego w Lublinie w latach 2019-2021 uczestniczyło ponad 5,5 tys. uczniów. W trzeciej odsłonie, którą zainaugurowano w 2025 r. dotychczas wzięło udział ok. 2,7 tys. osób, w tym 2 tys. uczniów, blisko 500 rodziców i opiekunów, 160 nauczycieli i blisko 60 pracowników stołówek szkolnych. Budżet programu wzrósł z ponad 650 tys. zł w latach 2019-2021 do 1,2 mln zł w latach 2025-2027.
Światowa Federacja Otyłości alarmuje, że na chorobę otyłościową cierpi już ponad miliard ludzi. Z kolei nadwagę lub otyłość wykazuje 3 mld osób, a do 2035 r. co czwarta osoba, czyli około 4 mld ludzi, będzie zmagać się z nimi zmagać. W 2025 r. było na świecie ponad 400 mln dzieci z nadmierną masą ciała – prawie pięciokrotnie więcej niż w 1975 r.
PAP
