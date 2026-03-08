Dzień Kobiet – więc z tej okazji zrób porządek, swe skarpety ładnie złóż, kup kwiat dla swej kobiety, historii opadł kurz – i już!
Siostry, błyskawice, kapłanki ogniska domowego, łączcie się! Jest okazja do świętowania.
Święto kobiet 8 marca od 100 lat ma się dobrze w Polsce. Nie wyparły go Walentynki, choć tak romantycznie i kolorowo, z całym tym uroczym kiczem i serduszkami, zaczęły przyozdabiać naszą rzeczywistość. A że jest pogodne, niech sobie pozostanie.
Dzień Kobiet powstał z kolan, zawstydzony bezwstydnym szturmem Walentynek, coraz odważniej jest obchodzony – tyle że bardziej eklektycznie.
Niegdyś wykpiwany nie kojarzy się już tylko z kryzysowymi rajstopami i goździkiem, lecz z tradycją naszą polską, tak lubianą i smaczną jak polskie jabłka. Międzynarodowość tego święta ma wprawdzie odgłos i pogłos idei wyzwolenia kobiet, co namiętnie podchwytują jego lokalne, współcześnie wyzwolone wojowniczki, ale 8 marca znaczy dla nas coś więcej.
Może przecież być eklektycznie: głośno, mocno, wyraziście lub ciszej, radośnie, spokojnie, ciepło, przyjaźnie – bez tych obleśnych ulicznych wywrzasków intonowanych przez wyzwolone siostry…
Kongresy, koncerty, wykłady mają podkreślić siłę kobiet – moc, którą można wyrażać w różny sposób. „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny” – całkiem fajnie to o sobie usłyszeć. Na przekór powiedzeniu „Kobieta dla kobiety wilczycą”.
Nie ma co powtarzać pejoratywnych określeń, jak zołzy i czarownice, bo się utrwalą i przykleją czarcią moc.
Jest nadzieja, że aktywistki z samozwańczego Kongresu Kobiet tego dnia będą łagodniejsze dla siebie i innych, a w gdańskim ECS prawdziwej kobiecej solidarności oraz miejsca dla strażniczek patriarchatu nie zabraknie.
Straszące gdzieniegdzie gwiazdki i pioruny schować głęboko do lamusa. Złość piękności każdej szkodzi, szkodzi i szydzi…
Niech nikt nie poskąpi paniom kwiatów i zapełnią się kawiarenki i knajpki w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, gdzie zejdą się i zasiądą romantyczne pary, grona przyjaciółek oraz przyjaciół…
Wszystkie „siostry”, babcie, mamy, córki, wnuczki powinny być w szampańskich nastrojach, nie stronić od uścisków i komplementów od swoich mężczyzn.
Tego dnia panie „przodem”, a może – a co tam! – i dyspensa na całowanie w rękę.
Fajnie jest być kobietą dzisiejszą, nowoczesną, wyzwoloną, matką, żoną lub partnerką. Być razem, a nie osobno!
Kobietom serdeczności!
Joanna Formela
*Tekst ukazał się na portalu fronda.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/754961-siostry-roznych-wyznan-laczcie-sie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.