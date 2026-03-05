Mec. Tymoteusz Paprocki udzielił wskazówek związanych z ewentualnymi zażaleniami Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie po ataku na Iran. Ocenił, że choć poszkodowani mogą dochodzić zwrotu udokumentowanych kosztów od biur podróży czy linii lotniczych, to roszczenia wobec państwa za opóźnioną ewakuację byłyby trudne do uzasadnienia, ponieważ działania wojenne stanowią stan nadzwyczajny, a prawo nie nakłada na rząd obowiązku przeprowadzenia transportu w określonym terminie. „Rozumiem możliwość konstruowania tego typu roszczeń, ale obawiam się, że na tym etapie nie byłyby one uzasadnione” – podkreślił prawnik w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim na antenie Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 6. dzień operacji przeciwko Teheranowi. Irański dron uderzył na lotnisko w Azerbejdżanie, dwóch cywilów zostało rannych…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/754728-polacy-utkneli-w-strefie-wojny-prawnik-o-realnych-roszczeniach