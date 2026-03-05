TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Polacy utknęli w strefie wojny. Prawnik wyjaśnia, jakie roszczenia są realne. "Apeluję, aby dokumentować wszelkie koszty"

Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Omanie / autor: PAP/Art Service
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Omanie / autor: PAP/Art Service

Mec. Tymoteusz Paprocki udzielił wskazówek związanych z ewentualnymi zażaleniami Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie po ataku na Iran. Ocenił, że choć poszkodowani mogą dochodzić zwrotu udokumentowanych kosztów od biur podróży czy linii lotniczych, to roszczenia wobec państwa za opóźnioną ewakuację byłyby trudne do uzasadnienia, ponieważ działania wojenne stanowią stan nadzwyczajny, a prawo nie nakłada na rząd obowiązku przeprowadzenia transportu w określonym terminie. „Rozumiem możliwość konstruowania tego typu roszczeń, ale obawiam się, że na tym etapie nie byłyby one uzasadnione” – podkreślił prawnik w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim na antenie Telewizji wPolsce24.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 6. dzień operacji przeciwko Teheranowi. Irański dron uderzył na lotnisko w Azerbejdżanie, dwóch cywilów zostało rannych

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych