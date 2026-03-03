Powołana została Rada do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Akty powołania członkom Rady wręczył minister Mateusz Kotecki. W uroczystości uczestniczył również zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Andruszkiewicz. Po uroczystości wręczenia nominacji z nowo powołanymi członkami Rady spotkała się Małżonka Prezydenta Marta Nawrocka.
Pierwsza Dama, nawiązując do swoich licznych spotkań ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicielami organizacji działających na ich rzecz, wyraziła nadzieję, że prace Rady w istotny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji zarówno samych osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin.
Rada jest gremium konsultacyjno–doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do głównych zadań Rady będzie należało przede wszystkim analizowanie aktualnej sytuacji i prowadzonych działań publicznych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, przygotowywanie opinii i analiz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a także prowadzenie debaty strategicznej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju.
W skład Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami weszli m.in. przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami, osoby zaangażowane w działania na rzecz tego środowiska, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci zajmujący się tematyką niepełnosprawności.
W skład Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami powołani zostali:
-Małgorzata Radziszewska – Przewodnicząca Rady
-Bawer Aondo–Akaa
-Michał Brutkowski
-Paweł Bilski
-Jakub Gietka
-Maciej Jabłoński
-Robert Jagodziński
-Małgorzata Jarosińska–Jedynak
-Katarzyna Karczewska
-Maria Król
-Lilianna Lewandowska
-Paulina Malinowska–Kowalczyk
-Agnieszka Mazurek
-Tomasz Piesiecki
-Blanka Popowska
-Krzysztof Rowiński
-Magdalena Ruszkowska–Cieślak
-Jolanta Rychlik
-Agnieszka Ścigaj
-Paweł Wdówik
-Tomasz Wieczerzak
Podczas uroczystości głos zabrał minister Mateusz Kotecki, który w imieniu Prezydenta Karola Nawrockiego podziękował członkom Rady za przyjęcie zaproszenia do zaangażowania się w jej prace. Minister zwrócił także uwagę, że materia prac Rady wymaga szczególnej wrażliwości na drugiego człowieka a spektrum zadań stojących przed tym gremium jest bardzo szerokie ze względu na doniosłość społeczną tej tematyki. Słowa uznania do członków Rady skierował także zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Andruszkiewicz, który podkreślił, że aktywność Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami wpisuje się w ideę bezpośredniego i aktywnego dialogu ośrodka prezydenckiego prowadzonego w ramach gremiów doradczych tworzonych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
kk/KPRP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/754600-powolano-rade-ds-osob-z-niepelnosprawnosciami-galeria
