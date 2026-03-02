„Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył obywatela USA, sierż. sztab. Michaela Harolda Ollisa - Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej” - poinformowała KPRP. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, po tym jak zasłonił ciałem rannego polskiego żołnierza.
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że sierż. sztab. Michael Harold Ollis postanowieniem Prezydenta RP Karola Nawrockiego odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „w uznaniu wybitnych zasług podczas pełnienia obowiązków służbowych w Islamskiej Republice Afganistanu, za wykazaną odwagę i męstwo”.
Wręczenie orderu
Order, w imieniu prezydenta, przekazał w poniedziałek na ręce rodziny szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który odczytał również list prezydenta skierowany do uczestników uroczystości w Ambasadzie RP w Waszyngtonie.
Chwalebna historia polsko–amerykańskiego braterstwa broni liczy ponad 250 lat. Od pól bitewnych wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, poprzez ciężkie walki I i II wojny światowej oraz udział w tajnych zmaganiach z sowieckim imperium zła, aż po wojnę z terroryzmem w XXI wieku – Polacy i Amerykanie ramię w ramię bronią wolności, sprawiedliwości i pokoju, wspólnie ryzykując życie i przelewając krew
— napisał prezydent.
Jak dodał, tragicznym, lecz niezwykle wymownym epizodem tej historii była bitwa stoczona 28 sierpnia 2013 roku w obronie wysuniętej bazy operacyjnej w prowincji Ghazni w Afganistanie. Przypomniał, że oddział talibańskich rebeliantów przebił się wtedy do wnętrza placówki, działając z zaskoczenia i stosując tak barbarzyńskie metody, jak samobójcze ataki bombowe.
Wśród tych, którzy stanęli agresorom na drodze, byli sierżant sztabowy Michael Harold Ollis z 10 Dywizji Górskiej Armii Stanów Zjednoczonych oraz podporucznik Karol Cierpica, oficer 6 Brygady Powietrznodesantowej im. generała brygady Stanisława Sosabowskiego, strzelec wyborowy i instruktor spadochronowy, ówcześnie oficer operacyjny w centrum operacji taktycznych służący w Afganistanie w ramach XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Atakującego obu żołnierzy zamachowca–samobójcę powstrzymał sierżant sztabowy Ollis. Przewidując eksplozję ładunku wybuchowego, własnym ciałem osłonił podporucznika Cierpicę przed jej skutkami. Poniósł śmierć na miejscu, by uratować życie polskiego kolegi
— przypomniał Karol Nawrocki.
Podkreślił, że ten heroiczny czyn odbił się szerokim echem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.
Pamięć o amerykańskim podoficerze zawsze będzie trwać w polskich sercach – ceniących kunszt wojskowy i szczególnie wrażliwych na ofiarność w walce »za wolność naszą i waszą«. Dlatego w imieniu naszego państwa i narodu nadałem sierżantowi sztabowemu Michaelowi Haroldowi Ollisowi pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP. Dziękuję wszystkim, którzy wpoili mu przywiązanie do najwyższych ideałów człowieczeństwa oraz wyszkolili go w duchu wojskowego profesjonalizmu i troski o towarzyszy broni
— napisał prezydent.
Przekazał też serdeczne wyrazy wdzięczności, współczucia i głębokiego szacunku rodzinie i bliskim „tego prawdziwego bohatera”.
Wyrażam przekonanie, że również dzięki ofierze sierżanta sztabowego Ollisa polsko–amerykańska przyjaźń i wojskowa współpraca na rzecz trwałego pokoju w Europie i na świecie jest dzisiaj bliższa niż kiedykolwiek i będzie się nadal umacniać
— podkreślił.
Upamiętnienie
Wcześniej prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył Ollisa Medalem Honoru. W uroczystości w Białym Domu uczestniczył też wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
