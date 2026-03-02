Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona iluminacja upamiętniająca 15. rocznicę tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, warszawskiej działaczki ruchu lokatorskiego.
1 marca 2011 r. liderka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska wyszła z domu i nigdy do niego nie wróciła. W Parku Kultury w Powsinie znaleziono spalone zwłoki kobiety. Sekcja zwłok potwierdziła, że to ciało Jolanty Brzeskiej. Prokuratura informowała wówczas, że do śmierci kobiety doszło wskutek podpalenia. Wcześniej Brzeska została polana łatwopalną substancją. Zmarła wskutek szoku termicznego, rozległych oparzeń ciała oraz podtrucia tlenkiem węgla.
Jolanta Brzeska, zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów w Warszawie i walkę z dziką reprywatyzacją. Brutalnie zamordowana 15 lat temu. Pamiętamy!
— napisano w poście udostępnionym przez KPRP na portalu X.
Pierwsze śledztwo w tej sprawie umorzono w 2013 r. z powodu niewykrycia sprawców. Śledczy stwierdzili wówczas, że wiele przesłanek wskazuje, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie, lecz część okoliczności nie pozwala także kategorycznie odrzucić wersji o samobójstwie.
W 2016 r. na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro śledztwo w sprawie śmierci Brzeskiej zostało podjęte na nowo. Sprawa trafiła do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Równocześnie wszczęto postępowanie wobec prokuratorów prowadzących wcześniejsze śledztwo „za rażące braki i zaniechania na pierwszym etapie śledztwa związanego z wyjaśnieniem okoliczności tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej”. Prokurator generalny zarzucił pierwszemu śledztwu przyjęcie błędnej kwalifikacji czynu, brak planu śledztwa, zaangażowanie niedoświadczonych prokuratorów i funkcjonariuszy, niedokładne oględziny na miejscu, gdzie znaleziono zwłoki oraz nieprzeprowadzenie wielu dowodów lub badanie ich długo po zdarzeniu.
W sierpniu 2021 prokuratura kolejny raz umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy. Jednocześnie nie dopatrzyła się błędów we wcześniejszych działaniach policji i prokuratury.
25 lutego 2021 Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą Jolantę Brzeską w 10. rocznicę jej zabójstwa, 10 czerwca 2021 otrzymała honorowe obywatelstwo Warszawy.
W 2021 roku powstał film „Lokatorka” w reżyserii Michała Otłowskiego, który opowiada o aferze reprywatyzacyjnej i zabójstwie Brzeskiej. W rolę inspirowanej Brzeską postaci Janiny Markowskiej wcieliła się Sławomira Łozińska.
Odwaga, która kosztowała Ją życie. Pamiętamy o śp. Jolancie Brzeskiej!
— napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
15 lat temu w Warszawie ktoś spalił kobietę, bo upominała się o prawa lokatorów. Do dziś nikt za to nie odpowiedział. Wszystkie opowieści o praworządności można wkładać między bajki, dopóki nie rozliczymy zabójców i zleceniodawców zabójstwa Jolanty Brzeskiej
— napisała z kolei Dorota Spyrka, warszawska radna z Partii Razem.
