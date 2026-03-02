Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego serdecznie zaprasza na debatę „Czyja będzie Polska…?” i jaka ona będzie? Tamte pytania po trzydziestu czterech latach brzmią równie dramatycznie i bardzo aktualnie. Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego zaprasza do pochylenia się nad możliwymi odpowiedziami. Debata odbędzie się 14 marca 2026 r., w godz. 8.30–16.45, w sali widowiskowej im. św. Jana Pawła II w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Rejestracja na stronie Fundacji. Liczba miejsc ograniczona.
Przesłanie ideowe
Zmienia się Polska, Europa, zmienia się Świat. Niepostrzeżenie przeszliśmy z okresu „powojennego” do „przedwojennego”. Zagrożone w swoich wewnętrznych strukturach polskie państwo musi znaleźć siły dla zachowania Niepodległości. Otoczenie ideowe, polityczne, strategiczne, gospodarcze i kulturowe podlega przemianom tak szybkim, że proponowana przez nas debata siłą rzeczy odniesie się raczej do kwestii bieżących niż ekonomicznych teorii czy ponadczasowych rozważań geopolitycznych.
Potrzeba trwałego bezpieczeństwa powinna w przewidywalnym czasie dominować nad planami, decyzjami i praktycznymi działaniami rządów w tych państwach, które aspirują do bycia niepodległymi. Chodzi o dostęp do surowców, energii, żywności, wody, możliwości produkcyjnych, posiadanie bezpiecznego handlu i odpornego na ataki systemu finansowego. Ta ostatnia kwestia zajmie miejsce szczególne w naszej debacie.
Świat znajduje się w kryzysie, układ sił podlega przeobrażeniom. Silni będą jeszcze silniejsi, bogaci – bogatsi, przewidujący i mający twardy charakter – będą „górą”, a przegrają słabi i podzieleni wewnętrznie. Wtórni wobec przemian zostaną zdominowani przez ich liderów.
„Przemija postać Świata” po raz kolejny. Tym razem dotyczy to Polski bezpośrednio. Czyja ma być nasza Ojczyzna? Jaka ona ma być? – pytania zadane w sejmie przez Jana Olszewskiego, tuż przed odwołaniem go z funkcji premiera w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., po trzydziestu czterech latach brzmią równie dramatycznie i bardzo aktualnie.
Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego zaprasza do pochylenia się nad możliwymi odpowiedziami.
Program
8:30–9:00 – Rejestracja uczestników, otwarcie strefy wystawienniczej i medialnej
9:00–9:05 – Inauguracja debaty przez Zarząd Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego
BLOK I – Polska gospodarka w świecie rywalizacji
9:05–10:05 – dr Marek Dietl: Polska gospodarka 2026 – pozory i fakty
10:05–10:45 – Paweł Szałamacha: Globalna rywalizacja o gospodarczą dominację – wnioski dla Polski
10:45–11:10 – Przerwa kawowa
11:10–11:50 – Leszek Skiba: Polityka monetarna i polityka budżetowa – współpraca czy rywalizacja?
11:50–12.30 – prof. Ireneusz Dąbrowski: Kapitał jako filar patriotyzmu gospodarczego
12:30–13:00 – Networking, czas dla mediów, dostęp do wystawców
BLOK II – Niepodległość, bezpieczeństwo i społeczeństwo
13:00–13:40 – dr Piotr Naimski: Energia i Niepodległość
13:40–14:20 – Tomasz Szatkowski: NATO jako filar bezpieczeństwa Polski w zmieniającym się świecie
14:20–15.00 – prof. Henryk Domański: Rozbite społeczeństwo
15:00–16:00 – Panel dyskusyjny z udziałem czterech ekspertów prowadzony przez dziennikarza ogólnopolskiego medium: Jaka ma być Polska? Wizje przyszłości
16:00–16:15 – Podsumowanie i zakończenie
16:15–16:45 – Networking, czas dla mediów, dostęp do wystawców
Jak wziąć udział?
Prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem e-mailowym [email protected] lub poprzez formularz na stronie internetowej https://archiwumolszewskiego.pl/formularz-rejestracji/ do 10 marca 2026 r. Liczba miejsc ograniczona, kontakt z Fundacją jest niezbędnym warunkiem udziału
Misja Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego
Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego prowadzi badania nad spuścizną swojego Patrona, którą tworzą dobra materialne (np. dokumenty) i niematerialne (myśli, przesłanie…). Posiada dostęp do unikalnych archiwaliów i niepublikowanych dotąd wspomnień, nagrywanych regularnie na przestrzeni wielu lat, aż do 2019 r. Wszystko to stanowi jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy dotyczącej zarówno jednego z najwybitniejszych obrońców politycznych w PRL i pierwszego po II wojnie światowej premiera polskiego rządu powołanego przez sejm wybrany w wolnych wyborach, jak i szerzej – dziejów Polski i postaw Polaków w ciągu ostatnich kilku dekad. To wielki skarbiec wartości i tradycji, do których warto nawiązywać, kształtując postawy patriotyczne i propaństwowe. Krzewienie idei służby publicznej to inny z naszych statutowych celów.
Fundacja podejmuje prace na rzecz wspierania myśli i inicjatyw ważnych z punktu widzenia Niepodległości. Szuka odpowiedzi na pytanie dotyczące Polski, postawione przez Jana Olszewskiego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., w momencie odwoływania go z funkcji premiera: „Jaka ona ma być? Może inaczej – czyja ona ma być?”. Znajdziemy podpowiedzi dla tych, którzy są przekonani, że powinna należeć do polskiego Narodu w sposób niepodzielny.
