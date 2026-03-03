Komisja Europejska ze wspólnotowych pieniędzy finansuje cywilizację śmierci, propagując aborcję na ternie UE. „Aborcja może być finansowana z funduszu społecznego UE. Skorzystają na tym między innymi Polki, które wykonują zabieg za granicą” - cieszy się dziś „Deutsche Welle”, która cytuje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Z zamieszczonego artykułu dowiadujemy się, że to Komisja Europejska zezwoliła państwom członkowskim na wykorzystanie wspólnotowych pieniędzy ze składek na umożliwienie kobietom z innych krajów Unii dokonania bezpłatnego przerwania ciąży.
Stanowisko Komisji jest odpowiedzią na proaborcyjną akcję „Mój głos, mój wybór” (My Voice, My Choice), pod którą podpisało się blisko 1,2 mln mieszkańców UE, w tym prawie 44 tys. osób z Polski. Inicjatorzy chcieli dostać od KE unijne pieniądze - pochodzące ze składek państw członkowskich - na przeprowadzanie aborcji w dowolnym kraju wspólnoty. W ten sposób powstaje instytucjonalny unijny mechanizm finansowania zabijania dzieci poczętych w krajach należących do UE. To jednocześnie omijanie przepisów krajowych dotyczących aborcji, co jest absolutnym przekroczeniem kompetencji Komisji Europejskiej. Organizatorka całej kampanii Nika Kova oświadczyła, że w przyszłości Szwecja będzie mogła sfinansować przerwanie ciąży i koszt podróży polskiej obywatelki. Kovac była wspierana przez 10 krajów – Danię, Francję, Estonię, Finlandię, Luksemburg, Austrię, Szwecję, Słowenię, Hiszpanię i Polskę.
Czy do takiej UE większość Polaków chciała wchodzić?
Cywilizacja śmierci
17 grudnia 2-026 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie utworzenia na szczeblu unijnym funduszu solidarnościowego, który miałby wspierać państwa umożliwiające przeprowadzenie aborcji na terenie UE kobietom, które pochodząc z krajów, gdzie obowiązują przepisy ograniczające możliwość zabicia dziecka poczętego. W Polsce aborcja jest przestępstwem, a stosowna ustawa wyłącza karalność tego czynu w kilku przypadkach.
Komisja wskazała, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) państwa członkowskie mogą wspierać dostęp do aborcji. KE nie zgodziła się natomiast na utworzenie osobnego funduszu unijnego na ten cel.
To ma być „dopuszczalna usługa”?
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) twierdzi, że KE podejmując taką decyzję, oparła się na decyzjach Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał aborcję za „dopuszczalną usługę” i przyznał pacjentkom prawo do wyboru miejsca na zabieg na obszarze UE.
Decyzję KE przyjęli pozytywnie socjaldemokraci, liberałowie i Zieloni w Parlamencie Europejskim. Natomiast rzecznik Europejskiej Partii Ludowej Peter Liese skrytykował decyzję. „Bardzo wyważone” przepisy niemieckie regulujące aborcję zostaną podkopane, jeżeli Niemki będą mogły dokonać zabiegu za granicą w oparciu o „mniej jasne przepisy
— cytuje polityka CDU „DW”.
Robert Knap/PAP/DW
