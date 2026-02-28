Para prezydencka nigdy nie ukrywała, że zwierzęta są dla niej ważne - zarówno koty, jak i psy. Niewiele osób zna jednak piękną historię Yukiego - zmęczonego, schorowanego psiaka, który był jedną nogą (a raczej łapką) od schroniska dla zwierząt. Przygarnęli go jednak Karol i Marta Nawroccy! „Na widok Pana Karola biegnie z radością, merda ogonkiem, cieszy się niezmiernie i od samego początku doskonale dogaduje się z psim przyjacielem Basketem” - informuje w mediach społecznościowych stowarzyszenie, które poszukiwało dla Yukiego domu.
Zwierzaki to coś, co łączy ponad podziałami politycznymi. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest wielkim miłośnikiem kotów, premier Donald Tusk - psów. Były prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą pokochali kota swojej córki Kingi. Włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami swojego psa Bąbla. Czworonogi - zarówno psy, jak i koty - od zawsze towarzyszyły też tragicznie zmarłej w Katastrofie Smoleńskiej parze prezydenckiej Lechowi i Marii Kaczyńskim.
Również obecny prezydent RP Karol Nawrocki i jego najbliżsi nie wyobrażają sobie domu bez zwierzaków takich jak psy, koty, a nawet… chomiki. Dwoma kotami pochwalił się niedawno w programie „Nawrocki w Polsce” na antenie wPolsce24 najstarszy syn pary prezydenckiej - Daniel. Sam prezydent natomiast, w obszernym wywiadzie dla Kanału Zero w grudniu 2025 opowiadał o roli psów w jego życiu. Czworonogi znalazły miejsce także w Pałacu Prezydenckim, a historia jednego z tych psiaków chwyta za serce.
Samotny i schorowany Yuki zamieszkał w Pałacu Prezydenckim
Jedna z fundacji ze Sztumu podzieliła się szczęśliwym zakończeniem historii Yukiego - schorowanego i wycieńczonego psiaka znalezionego na ulicy w grudniu ubiegłego roku.
Pamiętacie Yukiego, psiaka, który trafił do nas z ulicy. Był zmęczonym, zniszczonym pieskiem, wymagał leczenia i opieki. Mimo wielu ogłoszeń Yuki nie znalazł rodziny… miał już wyjeżdżać do schroniska. Jego los wydawał się przesądzony… A jednak… w ostatniej chwili wszystko się ZMIENIŁO. Zamiast drogi do klatki, do schroniska, wygrał drogę po ŻYCIE i wyruszył do Warszawy
— napisało w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Pomocne Łapki - Sztumskie Bezdomniaki.
Yuki skradł serca Pana Prezydenta Karola Nawrockiego i Pani Marty Nawrockiej i zamieszkał w Pałacu Prezydenckim. Na początku był płochliwy, niepewny….dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej rodziny przeszedł cudowną metamorfozę. Na widok Pana Karola biegnie z radością, merda ogonkiem, cieszy się niezmiernie i od samego początku doskonale dogaduje się z psim przyjacielem Basketem. Teraz jest spokojny, bezpieczny, i co najważniejsze szczęśliwy
— czytamy we wpisie ze zdjęciami.
Ta historia pokazuje jedno, adopcja naprawdę zmienia psie życie. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy być częścią tej drogi. Dziękujemy Państwu z całego serca za cudowną adopcję❤️Dziękujemy również Darczyńcom, dzięki którym mogliśmy otoczyć psiaka tymczasową opieką. RAZEM możemy więcej. Nie wyrażamy na kopiowanie zdjęć
— podkreśliło Stowarzyszenie.
Zwierzaki w życiu rodziny Nawrockich
Yuki dołączył do silnej prezydenckiej „drużyny”. Tak o swoich zwierzętach opowiadał w grudniu 2025 r. w Kanale Zero prezydent Karol Nawrocki:
W 1991 roku pod choinkę dostałem swojego pierwszego psa, Korę. Miałem wówczas 8 lat. Była ze mną przez 13 lat. Kochałem to zwierzę. Spędzała ze mną naprawdę długie godziny.
Oglądała jak gram w piłkę na Szkole Podstawowej nr 58 i tam też odeszła, oglądając mój mecz. Była ze mną przez całe życie. Nawet jak ją wspominam, to się nieco wzruszam. Potem miałem wspaniałego psa, Sapa. On był nieco bardziej trudny do skoordynowania, bo był amstaffem, ale uratowała go moja mama. Nie miał nawet pierwszego karmienia, więc właściwie on był jak brat wychowany przez przez moją mamę. Też już go z nami nie ma
— wspominał.
A teraz mam wspaniałego psa basseta, który jest ze mną w Pałacu Prezydenckim - Uno. Kora w ogóle miała trzy razy swoje małe: dziewięć, osiem i siedem szczeniaków, bokserków, wokół których tam pływałem
— podkreślał.
Pierwsza Dama Marta Nawrocka publikowała w mediach społecznościowych rolki i relacje, na których widać było 7-letnią córeczkę Kasię na spacerze z psem. Zarówno w kampanii, jak i już po wyborach, wielokrotnie mogliśmy zobaczyć zdjęcia pani Marty Nawrockiej np. z kotami.
