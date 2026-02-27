Jak wynika z najnowszego sodlażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Raida ZET, aż 77 proc. Polaków opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu używania mediów społecznościowych przez młodzież poniżej 15 roku życia. Zaledwie 11,4 proc. respondentów jest przeciwna.
W sondażu, którego wyniki dziś opublikowano, badanym zadano pytanie: „czy należy w Polsce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia?”.
„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 45,7 proc. uczestników badania. Odpowiedź „raczej tak” wskazało 31,3 proc. ankietowanych; „raczej nie” – 5,4 proc., „zdecydowanie nie” – 6 proc. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 11,6 proc. badanych.
Badanie pokazało, że więcej kobiet niż mężczyzn jest za zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci do 15. roku życia.
83 proc. pań i 70 proc. panów uważa, że to rozwiązanie, które warto poprzeć. 9 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn jest przeciwnego zdania i dokładnie taki sam odsetek w obu grupach wskazuje odpowiedź: ‘nie wiem / trudno powiedzieć’
— wynika z sondażu.
Badanie pokazało ponadto, że we wszystkich grupach wyborców poszczególnych ugrupowań opinie na temat dostępu najmłodszych do mediów społecznościowych rozkładają się podobnie.
Jak wskazano w omówieniu wyników, najmniej restrykcyjne co do zakazu są osoby, które w ostatnich wyborach do Sejmu głosowały na Prawo i Sprawiedliwość (67 proc. na „tak”, 15 proc. na „nie”), a kolejni pod tym względem są wyborcy Nowej Lewicy (70 proc. na „tak”, 9 proc. na „nie”) i Konfederacji (75 proc. na „tak”, 20 proc. na „nie”).
Ogólnopolski sondaż zrealizował dla Radia ZET Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 13 i 14 na reprezentatywnej próbie 1068 osób.
Adam Bąkowski/PAP
