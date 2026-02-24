Zdecydowana większość, bo 68,9 proc. Polaków chce, by Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej – wynika z sondażu CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej”.
Jego wyniki prezentuje i omawia wtorkowe wydanie gazety.
Tylko 12 proc. Polaków uważa, że Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej jak najszybciej, nawet bez spełnienia wszystkich warunków tradycyjnie stawianych państwom kandydatom. Kolejne 57 proc. nie ma nic przeciwko akcesji, o ile te warunki zostaną w całości spełnione
— napisał dziennik.
Kolejnych 21 proc. Polaków uważa, że Ukraina nie powinna być członkiem UE, a 10 proc. odmawia odpowiedzi lub nie ma w tej sprawie zdania.
Największy opór wobec wejścia wschodniego sąsiada do Unii mają rolnicy (sprzeciw wyraża 46,6 proc.) (…) i respondenci o poglądach prawicowych (33,6 proc.)
— napisał „DGP”.
Największymi optymistami są zaś osoby o poglądach lewicowych (akcesji chce 88,3 proc. tej grupy, w tym 69,9 proc. warunkowo) i mieszkańcy wielkich miast (łącznie 77,6 proc.).
