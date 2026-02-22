Studenci UG stworzyli aplikację wspierającą zdrowie psychiczne! Podstawą jej działania jest system codziennego monitorowania nastroju

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego (UG) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) stworzyli aplikację „DepressionControlApp”, która ma wspierać zdrowie psychiczne społeczności akademickiej.

Celem aplikacji jest wsparcie osób doświadczających obniżonego nastroju – zarówno z rozpoznaną depresją, jak i tych, które chcą świadomie monitorować swój stan psychiczny

— powiedziała PAP Marta Pągielska doktorantka Wydziału Chemicznego UG.

Dodała, że narzędzie powstało z myślą o studentach i młodych dorosłych funkcjonujących w środowisku akademickim, gdzie presja i tempo życia często wpływają na dobrostan psychiczny.

System codziennego monitorowania nastroju

Podstawą działania aplikacji jest system codziennego monitorowania nastroju. Użytkownik może w prosty sposób zapisywać swoje samopoczucie, obserwować zmiany w czasie oraz generować krótkie raporty podsumowujące. Raport można pobrać i przekazać terapeucie lub lekarzowi jako uzupełnienie konsultacji.

Aplikacja umożliwia także monitorowanie przyjmowanych leków wraz z przypomnieniami, zapisywanie terminów wizyt u psychiatry lub psychologa oraz dostęp do zakładki z kontaktami do miejsc pomocy działających na uczelniach i w Trójmieście.

Jednym z elementów projektu jest mechanizm grywalizacji oparty na wirtualnej postaci. Użytkownik zdobywa wirtualne monety za regularne korzystanie z aplikacji i realizowanie codziennych aktywności wspierających zdrowie psychiczne. Zgromadzone punkty można przeznaczyć na personalizację postaci, a w pełnej wersji także na aktywację kuponów zniżkowych do wybranych miejsc współpracujących z projektem.

Warsztaty, wykłady i spotkania o zdrowiu

W aplikacji przewidziano również moduł kalendarza wydarzeń odbywających się na terenie trzech gdańskich uczelni – UG, GUMed oraz Politechniki Gdańskiej – a także w ich otoczeniu. Obejmuje on m.in. warsztaty, wykłady i spotkania dotyczące zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego. Funkcjonalności te mają zachęcać użytkowników do aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim i lokalnych inicjatywach.

Premiera aplikacji zaplanowana jest podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją - 23 lutego. „DepressionControlApp” będzie dostępna w sklepach Google Play i App Store w formule beta-testów.

W wersji pilotażowej wszystkie dane dotyczące nastroju i leczenia będą przechowywane wyłącznie lokalnie na urządzeniu użytkownika, co – jak podkreślają twórcy – ma zapewnić pełną kontrolę nad informacjami. Na etapie beta rozwiązanie to nie umożliwia jeszcze dynamicznej aktualizacji treści zewnętrznych, takich jak kalendarz wydarzeń czy system kuponów; funkcje te mają zostać uruchomione w kolejnej wersji planowanej w ciągu 1–2 miesięcy.

Rozwój aplikacji na kolejne uczelnie

Autorzy projektu zapowiadają rozwój aplikacji na kolejne uczelnie w Polsce oraz dalsze rozszerzanie jej funkcjonalności we współpracy z partnerami zainteresowanymi inicjatywami łączącymi nowe technologie ze wsparciem zdrowia psychicznego młodych dorosłych.

Projekt „DepressionControlApp” został opracowany przez Koło Naukowe DeepDive oraz Koło Naukowe PatientX. Zdobył II miejsce w konkursie „Mistrzów Współpracy Fahrenheita” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł.

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, który został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Depresja jest chorobą, która może być skutecznie leczona, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio zdiagnozowana i objęta fachową opieką.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

