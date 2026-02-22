Studenci Uniwersytetu Gdańskiego (UG) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) stworzyli aplikację „DepressionControlApp”, która ma wspierać zdrowie psychiczne społeczności akademickiej.
Celem aplikacji jest wsparcie osób doświadczających obniżonego nastroju – zarówno z rozpoznaną depresją, jak i tych, które chcą świadomie monitorować swój stan psychiczny
— powiedziała PAP Marta Pągielska doktorantka Wydziału Chemicznego UG.
Dodała, że narzędzie powstało z myślą o studentach i młodych dorosłych funkcjonujących w środowisku akademickim, gdzie presja i tempo życia często wpływają na dobrostan psychiczny.
System codziennego monitorowania nastroju
Podstawą działania aplikacji jest system codziennego monitorowania nastroju. Użytkownik może w prosty sposób zapisywać swoje samopoczucie, obserwować zmiany w czasie oraz generować krótkie raporty podsumowujące. Raport można pobrać i przekazać terapeucie lub lekarzowi jako uzupełnienie konsultacji.
Aplikacja umożliwia także monitorowanie przyjmowanych leków wraz z przypomnieniami, zapisywanie terminów wizyt u psychiatry lub psychologa oraz dostęp do zakładki z kontaktami do miejsc pomocy działających na uczelniach i w Trójmieście.
Jednym z elementów projektu jest mechanizm grywalizacji oparty na wirtualnej postaci. Użytkownik zdobywa wirtualne monety za regularne korzystanie z aplikacji i realizowanie codziennych aktywności wspierających zdrowie psychiczne. Zgromadzone punkty można przeznaczyć na personalizację postaci, a w pełnej wersji także na aktywację kuponów zniżkowych do wybranych miejsc współpracujących z projektem.
Warsztaty, wykłady i spotkania o zdrowiu
W aplikacji przewidziano również moduł kalendarza wydarzeń odbywających się na terenie trzech gdańskich uczelni – UG, GUMed oraz Politechniki Gdańskiej – a także w ich otoczeniu. Obejmuje on m.in. warsztaty, wykłady i spotkania dotyczące zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego. Funkcjonalności te mają zachęcać użytkowników do aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim i lokalnych inicjatywach.
Premiera aplikacji zaplanowana jest podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją - 23 lutego. „DepressionControlApp” będzie dostępna w sklepach Google Play i App Store w formule beta-testów.
W wersji pilotażowej wszystkie dane dotyczące nastroju i leczenia będą przechowywane wyłącznie lokalnie na urządzeniu użytkownika, co – jak podkreślają twórcy – ma zapewnić pełną kontrolę nad informacjami. Na etapie beta rozwiązanie to nie umożliwia jeszcze dynamicznej aktualizacji treści zewnętrznych, takich jak kalendarz wydarzeń czy system kuponów; funkcje te mają zostać uruchomione w kolejnej wersji planowanej w ciągu 1–2 miesięcy.
Rozwój aplikacji na kolejne uczelnie
Autorzy projektu zapowiadają rozwój aplikacji na kolejne uczelnie w Polsce oraz dalsze rozszerzanie jej funkcjonalności we współpracy z partnerami zainteresowanymi inicjatywami łączącymi nowe technologie ze wsparciem zdrowia psychicznego młodych dorosłych.
Projekt „DepressionControlApp” został opracowany przez Koło Naukowe DeepDive oraz Koło Naukowe PatientX. Zdobył II miejsce w konkursie „Mistrzów Współpracy Fahrenheita” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł.
23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, który został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Depresja jest chorobą, która może być skutecznie leczona, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio zdiagnozowana i objęta fachową opieką.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
