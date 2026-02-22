W przypadającym dziś Dniu Myśli Braterskiej odbędzie się uroczystość objęcia przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego Honorowego Protektoratu nad ruchem harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. W tym roku obchodzimy 100–lecie święta przyjaźni i braterstwa skautów i harcerzy na całym świecie - podała kancelaria prezydenta.
Przesłanie prezydenta do harcerzy
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej Prezydent Karol Nawrocki przekazał list z życzeniami do wszystkich organizacji harcerskich.
Kontynuując piękną tradycję polskiego harcerstwa, swoją codzienną pracą i zaangażowaniem udowadniacie, jak bardzo potrzebna jest dzisiaj wrażliwość na drugiego człowieka, bezinteresowna pomoc i gotowość do działania w poczuciu odpowiedzialności i solidarności. Jak ważna jest chęć osobistego rozwoju, hartowania ducha i przezwyciężania trudności
— napisał Karol Nawrocki.
Muszę sobie wyrobić silny charakter, wolę nieugiętą – niech to postanowienie błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy, będzie dla Was drogowskazem na następne lata. Niech pomaga Wam realizować harcerskie ideały i krzewić patriotyzm
— zaznaczył Prezydent.
Przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.
We mszy św. wziął udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.
Spotkanie Prezydenta i Małżonki z organizacjami harcerskimi zaplanowane jest w Pałacu Prezydenckim na godz. 17.
Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów na całym świecie w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden–Powella. Zostało ustanowione na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych.
Symbolem harcerskich wartości jest ognisko rokrocznie rozpalane przez Prezydenta RP.
