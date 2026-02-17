Dziś nad ranem na terytorium Słowacji doszło do wypadku autobusu jadącego z Krakowa do Budapesztu, w którym znajdowali się obywatele Polski; jest jedna ofiara śmiertelna - przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Podczas późniejszego briefingu prasowego Wewiór skorygował podaną wcześniej informację dotyczącą kierunku, w którym jechał autobus. Autokar jechał z Krakowa do Budapesztu i podróżowało nim około 30 osób, a 1/3 spośród nich to byli polscy obywatele.
— poinformował Wewiór. Poinformował, że jest to Polak oraz że w efekcie wypadku i pożaru autobusu są też ranni.
Dwie osoby przebywają w szpitalu, ich stan jest ciężki, ale niezagrażający życiu
— dodał rzecznik MSZ.
Konsulat na Słowacji pozostaje w stałym kontakcie ze słowackimi służbami
Wewiór powiedział też, że pozostałe osoby odniosły mniejsze obrażenia i większość z nich zdecydowała się kontynuować podróż. Dodał, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o przyczynach wypadku i trzeba poczekać na ustalenia słowackiej policji i prokuratury.
O wypadku, bez podawania narodowości ofiary i pasażerów autobusu, informowała też policja ze słowackiej Żyliny. Doszło do niego dziś wczesnym rankiem na drodze I/59 w Liptowskiej Osadzie w powiecie Rużomberok. Według pierwszych ustaleń kierujący autobusem, jadący w kierunku Rużomberku do Bańskiej Bystrzycy zjechał na przeciwną stronę drogi, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym przewożącym drewno.
Ofiara, kierowca autobusu, zginął na miejscu. Po zderzeniu pojazd stanął w płomieniach. 26 pasażerów, jak podaje policja różnej narodowości, wydostało się z płonącego autobusu. Dwie osoby trafiły do szpitali. Są to 53-letni mężczyzna i 47-letnia kobieta. Obrażenia miał też 37-letni pasażer, który odmówił transportu do szpitala.
Kierowca ciężarówki przeszedł badania na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu z negatywnym wynikiem. Droga została zamknięta, a prokuratura wdrożyła śledztwo.
Rzecznik MSZ zapewnił, że „polski konsulat na Słowacji pozostaje w stałym kontakcie ze słowackimi służbami i władzami”.
Nasze służby konsularne są gotowe udzielić wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym obywatelom Polski oraz ich rodzinom w ramach swoich kompetencji
— podkreślił Wewiór.
