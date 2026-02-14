WIDEO, ZDJĘCIA

Piękna inicjatywa! Walentynki z kombatantami w Pałacu Prezydenckim. Rozmowy przeplatało śpiewanie piosenek patriotycznych

Piękna inicjatywa! Walentynki z Bohaterami w Pałacu Prezydenckim
Piękna inicjatywa! Walentynki z Bohaterami w Pałacu Prezydenckim / autor: Marek Borawski/KPRP

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, a zarazem w dniu święta zakochanych, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z Bohaterami: weteranami i kombatantami” - podała kancelaria prezydneta.

Żywa lekcja historii

Łącząc te dwie symboliczne okazje w Pałacu Prezydenckim odbyła się żywa lekcja historii, podczas której, dzieci i młodzież miały wyjątkową możliwość poznania żyjących Bohaterów, a także wysłuchania ich własnych opowieści, będących świadectwem historii Rzeczpospolitej.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV–V ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, którzy przygotowali dla Bohaterów ręcznie malowane walentynki.

Spotkanie prowadzone przez redaktora Tomasza Wolnego, było okazją do rozmowy z kombatantami, zadania pytań i poznania historii Bohaterów, którzy służyli w szeregach Armii Krajowej: Janiny Jankowskiej ps. Jasia, Leonarda Kapiszewskiego ps. Ryś, Ireny Krajewskiej ps. Lala, Jakuba Nowakowskiego ps. Tomek, Henryka Edwarda Piotrowskiego ps. Edek oraz Haliny Rogozińskiej ps. Mała.

Rozmowy przeplatało wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych wraz z członkami Teatru Muzycznego „Od Czapy”.

Na zakończenie spotkania maturzyści Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Tadeusza Kościuszki w Busko–Zdroju zaprezentowali poloneza.

Kwiaty przy grobach dowódców AK

W dzisiejszy poranek, Minister Wojciech Kolarski złożył w imieniu Prezydenta RP, wraz z harcerzami, kwiaty przy grobach dowódców Armii Krajowej.

Armia Krajowa - symbol sprzeciwu wobec zniewolenia

Armia Krajowa była największą konspiracyjną armią w Europie podbitej przez Niemcy i Związek Sowiecki. Stanowiła ogólnonarodowe siły zbrojne podporządkowane legalnemu Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. AK odegrała ogromną rolę w podtrzymywaniu ducha oporu wśród społeczeństwa. Była symbolem sprzeciwu wobec zniewolenia, mobilizowała do walki z okupantami i jednoczyła naród wokół idei niepodległej Polski.

14 lutego 2026 roku po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Święto państwowe zostało uchwalone 9 stycznia 2025 roku. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 9 stycznia 2025 roku poprzez aklamację.

KPRP

