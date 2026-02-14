Wideo

Pierwsza dama: "Mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji"; "Jestem za życiem, a przeciwko aborcji"

Pierwsza dama Marta Nawrocka podkreśliła, że jest przeciwko aborcji
Pierwsza dama Marta Nawrocka podkreśliła, że jest przeciwko aborcji / autor: prezydent.pl

Pierwsza dama Marta Nawrocka zadeklarowała, że jest za życiem i przeciwko aborcji. Podkreśliła, że nie ograniczałaby prawa do in vitro, jeżeli ktoś nie może mieć dzieci.

Ja przede wszystkim jestem za życiem

— stwierdziła pierwsza dama Marta Nawrocka w opublikowanym wywiadzie dla TVN24, pytana o opinię na temat aborcji.

Aborcja

Podkreśliła, że jej historia życiowa też o tym opowiada, ponieważ zaszła w ciążę jako „młoda dziewczyna”.

Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (…) jestem za życiem, a przeciwko aborcji

— powiedziała Nawrocka.

In vitro

Pierwsza dama była też pytana o opinię dotyczącą in vitro.

Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa

— oznajmiła Nawrocka.

Adrian Siwek/PAP

