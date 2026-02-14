Pierwsza dama Marta Nawrocka zadeklarowała, że jest za życiem i przeciwko aborcji. Podkreśliła, że nie ograniczałaby prawa do in vitro, jeżeli ktoś nie może mieć dzieci.
Ja przede wszystkim jestem za życiem
— stwierdziła pierwsza dama Marta Nawrocka w opublikowanym wywiadzie dla TVN24, pytana o opinię na temat aborcji.
Aborcja
Podkreśliła, że jej historia życiowa też o tym opowiada, ponieważ zaszła w ciążę jako „młoda dziewczyna”.
Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (…) jestem za życiem, a przeciwko aborcji
— powiedziała Nawrocka.
CZYTAJ TAKŻE: Rękodzieło, rozmowy i słodkie warsztaty. Marta Nawrocka odwiedziła Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” z Siemianówki
In vitro
Pierwsza dama była też pytana o opinię dotyczącą in vitro.
Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa
— oznajmiła Nawrocka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/753157-pierwsza-dama-jestem-za-zyciem-a-przeciwko-aborcji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.