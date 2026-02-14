W sumie 47 proc. Polaków nie popiera przymusowego poboru do wojska. To wynik najnowszego sondażu Social Changes na zlecenie Telewizji wPolsce24. Niewiele mniej, bo 44 proc. opowiada się za obowiązkową służbą wojskową.
Czy Polacy chcą obowiązkowego poboru do wojska? Pracownia Social Changes sprawdziła to na zlecenie Telewizji wPolsce24. Wyniki mogą zaskoczyć!
Podzielone opinie
23 proc. Polaków „zdecydowanie nie popiera” obowiązkowej służby wojskowej. 24 proc. respondentów wskazało opcję „raczej nie popieram”, co daje razem 47 proc. ankietowanych, którzy sprzeciwiają się obowiązkowemu poborowi do wojska.
18 proc. badanych „zdecydowanie popiera” przymusowy pobór, natomiast „raczej popiera” 26 proc. Razem daje to 44 proc. Polaków popierających przymusowy pobór.
9 proc. respondentów wskazało opcję „nie wiem”.
Sondaż Social Changes został przeprowadzony dla Telewizji wPolsce24 na próbie N=1000.
