Jacek Sasin przyznał, że dzięki ruchowi, diecie i wsparciu lekarzy zrzucił ponad 50 kilogramów. „Wszystkim, którzy mierzą się z otyłością, życzę ogromu samozaparcia i sukcesów!” - wskazał.
Tłusty Czwartek to dla mnie okazja do refleksji i zadowolenia
— napisał w mediach społecznościowych Jacek Sasin, były wicepremier i były minister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Nie tak dawno łatwo zjadałem 10 pączków (nie licząc faworków), ale szczęśliwie ponad 1,5 roku temu zacząłem dbać o moje zdrowie. Ruch, dieta, wsparcie lekarzy – za które bardzo dziękuję! Finalnie zrzuciłem ponad 50 kg. Odzyskałem za to większą sprawność i lepsze samopoczucie. Dzięki tej drodze wiem, jak ciężko jest zacząć, a tym bardziej wytrwać w reżimie odchudzania
— zaznaczył.
Dlatego wszystkim, którzy mierzą się z otyłością, życzę ogromu samozaparcia i sukcesów!
— podsumował.
Tłusty czwartek
Zjedzenie co najmniej jednego pączka w tłusty czwartek deklarowało blisko 84 proc. Polaków, a prawie 60 proc. miało zamiar zjeść tego dnia od 2 do 4 sztuk. Takie dane wynikały z przygotowanego dla PAP raportu UCE Research.
Tłusty czwartek to dla wielu Polaków okazja do kultywowania tradycji. Lekarze przypominają jednak, że świętowanie nie powinno oznaczać nadmiernego objadania się.
Z każdą tradycją powinniśmy zachować zdrowy rozsądek
— powiedział PAP dr Paweł Banaś z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
