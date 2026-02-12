Spektakularna metamorfoza. Jacek Sasin przyznaje. Tłusty czwartek to dla niego czas refleksji: "Finalnie zrzuciłem ponad 50 kg"

Jacek Sasin przyznał, że dzięki ruchowi, diecie i wsparciu lekarzy zrzucił ponad 50 kilogramów. / autor: Fratria
Jacek Sasin przyznał, że dzięki ruchowi, diecie i wsparciu lekarzy zrzucił ponad 50 kilogramów. / autor: Fratria

Jacek Sasin przyznał, że dzięki ruchowi, diecie i wsparciu lekarzy zrzucił ponad 50 kilogramów. „Wszystkim, którzy mierzą się z otyłością, życzę ogromu samozaparcia i sukcesów!” - wskazał.

Tłusty Czwartek to dla mnie okazja do refleksji i zadowolenia

— napisał w mediach społecznościowych Jacek Sasin, były wicepremier i były minister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Nie tak dawno łatwo zjadałem 10 pączków (nie licząc faworków), ale szczęśliwie ponad 1,5 roku temu zacząłem dbać o moje zdrowie. Ruch, dieta, wsparcie lekarzy – za które bardzo dziękuję! Finalnie zrzuciłem ponad 50 kg. Odzyskałem za to większą sprawność i lepsze samopoczucie. Dzięki tej drodze wiem, jak ciężko jest zacząć, a tym bardziej wytrwać w reżimie odchudzania

— zaznaczył.

Dlatego wszystkim, którzy mierzą się z otyłością, życzę ogromu samozaparcia i sukcesów!

— podsumował.

Tłusty czwartek

Zjedzenie co najmniej jednego pączka w tłusty czwartek deklarowało blisko 84 proc. Polaków, a prawie 60 proc. miało zamiar zjeść tego dnia od 2 do 4 sztuk. Takie dane wynikały z przygotowanego dla PAP raportu UCE Research.

Tłusty czwartek to dla wielu Polaków okazja do kultywowania tradycji. Lekarze przypominają jednak, że świętowanie nie powinno oznaczać nadmiernego objadania się.

Z każdą tradycją powinniśmy zachować zdrowy rozsądek

— powiedział PAP dr Paweł Banaś z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.

CZYTAJ TAKŻE:

Słodkość na zgodę? Hołownia dostał pączka od… Lewicy. „Czy ma w sobie jad, czy też dżem?”; „Czy dotykał ich pan poseł Trela?”

Ile pączków Polacy mają zamiar zjeść w tłusty czwartek? Ile za nie będą musieli zapłacić? Mamy najnowszy raport

Adrian Siwek/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych