Ubiegły rok był drugim najgorszym, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych zdarzeń o charakterze antysemickim w Wielkiej Brytanii, a ich szczególne nasilenie nastąpiło w dniu islamistycznego ataku na synagogę w Manchesterze i dzień później - poinformowała dziś żydowska organizacja charytatywna.
Gorzej było tylko po ataku Hamasu
Community Security Trust (CST), organizacja, która monitoruje antysemityzm i zapewnia bezpieczeństwo społecznościom żydowskim w Wielkiej Brytanii, podała, że w 2025 r. otrzymała 3700 zgłoszeń o zdarzeniach antysemickich, co oznacza wzrost o 4 proc. w stosunku do 2024 r. i drugą najwyższą liczbę od kiedy w 1984 r. zaczęła zbierać dane. Gorszy pod tym względem był tylko rok 2023, gdy nastąpiło wzmożenie takich zdarzeń po ataku palestyńskiej organizacji Hamas na Izrael.
Brytyjczyk syryjskiego pochodzenia staranował bramę
CST przekazała, że zarówno 2 października ubiegłego roku - w dniu ataku na synagogę w Manchesterze - jak i dzień później, odnotowano po 40 zdarzeń o charakterze antysemickim. Ataku dokonał obywatel brytyjski pochodzenia syryjskiego, który najpierw staranował samochodem bramę synagogi, a potem atakował nożem modlących się wiernych. Śmierć poniosły trzy osoby, w tym napastnik zastrzelony przez policję.
Jak podkreśliła CST, był to pierwszy przypadek antysemickiego ataku terrorystycznego z ofiarami śmiertelnymi od czasu, gdy zaczęła zbierać dane.
Pierwszy taki rok
Spośród 3700 zgłoszonych zdarzeń 83 proc. miało formę znieważającego lub obrażającego Żydów zachowania. Ale, jak zwróciła uwagę organizacja, ubiegły rok był pierwszym, w którym w każdym z miesięcy liczba takich zdarzeń przekraczała 200. Ponadto w zeszłym roku odnotowano rekordową liczbę zniszczenia bądź zbezczeszczenia żydowskiego mienia, co obejmuje m.in. ataki na należące do Żydów domy, samochody oraz na synagogi. W zeszłym roku odnotowano 217 takich zdarzeń, podczas gdy w 2024 r. było ich 157.
