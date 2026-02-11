Piloci Lufthansy będą strajkować. To oznacza chaos na europejskich lotniskach i kłopoty... także dla polskich pasażerów

Piloci Lufthansy zapowiedzieli na czwartek strajk. To oznacza kłopoty m.in. dla pasażerów lecących z i do Polski (na zdjęciu samolot Lufthansy) / autor: Fratria
Piloci Lufthansy zapowiedzieli na czwartek strajk. To oznacza kłopoty m.in. dla pasażerów lecących z i do Polski (na zdjęciu samolot Lufthansy) / autor: Fratria

Piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa przeprowadzą w czwartek całodniowy strajk, domagając się m.in. wyższych składek pracodawcy na firmowe emerytury. Pasażerów ostrzeżono, by spodziewali się odwołań lotów i opóźnień. Zakłócenia prawdopodobnie dotyczyć będą także lotów z i do Polski. Ich skala jest trudna do przewidzenia

Kłopoty polskich pasażerów

Dokładna skala zakłóceń jest trudna do przewidzenia

— napisała w środę agencja dpa. Strajk ma objąć jednak wszystkie wyloty z Niemiec. Zakłócone mają być także loty cargo.

Opóźnienia związane ze strajkiem prawdopodobnie dotyczyć będą także lotów z i do Polski - dowiedziała się PAP.

Akcja strajkowa dotyczy wszystkich lotów z niemieckich lotnisk między 00:01 a 23:59 czasu lokalnego

— oświadczył związek zawodowy VC, cytowany przez portal dw.com.

Chaos na europejskich lotniskach

Podróżującym zaleca się sprawdzenie aplikacji czy ich lot nie został odwołany lub przełożony. Komplikacje niemieckiego przewoźnika mogą doprowadzić do szerszego chaosu operacyjnego na europejskich lotniskach.

Poszło o zakładowe emerytury

Piloci już w ubiegłym roku opowiedzieli się za podjęciem strajku w sprawie wyższych składek pracodawcy na emerytury zakładowe.

Strajk w czwartek przeprowadzi także personel pokładowy Lufthansy. Reprezentujący ich związek zawodowy zamierza doprowadzić w ten sposób do negocjacji dotyczących układów zbiorowych.

CZYTAJ TEŻ:Lufthansa zwolni 4 tys. pracowników. To największa redukcja zatrudnienia w dużej europejskiej grupie linii lotniczych od czasu pandemii

Oprac. Sławomir Cedzyński/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych