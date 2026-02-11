Piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa przeprowadzą w czwartek całodniowy strajk, domagając się m.in. wyższych składek pracodawcy na firmowe emerytury. Pasażerów ostrzeżono, by spodziewali się odwołań lotów i opóźnień. Zakłócenia prawdopodobnie dotyczyć będą także lotów z i do Polski. Ich skala jest trudna do przewidzenia
Kłopoty polskich pasażerów
Dokładna skala zakłóceń jest trudna do przewidzenia
— napisała w środę agencja dpa. Strajk ma objąć jednak wszystkie wyloty z Niemiec. Zakłócone mają być także loty cargo.
Opóźnienia związane ze strajkiem prawdopodobnie dotyczyć będą także lotów z i do Polski - dowiedziała się PAP.
Akcja strajkowa dotyczy wszystkich lotów z niemieckich lotnisk między 00:01 a 23:59 czasu lokalnego
— oświadczył związek zawodowy VC, cytowany przez portal dw.com.
Chaos na europejskich lotniskach
Podróżującym zaleca się sprawdzenie aplikacji czy ich lot nie został odwołany lub przełożony. Komplikacje niemieckiego przewoźnika mogą doprowadzić do szerszego chaosu operacyjnego na europejskich lotniskach.
Poszło o zakładowe emerytury
Piloci już w ubiegłym roku opowiedzieli się za podjęciem strajku w sprawie wyższych składek pracodawcy na emerytury zakładowe.
Strajk w czwartek przeprowadzi także personel pokładowy Lufthansy. Reprezentujący ich związek zawodowy zamierza doprowadzić w ten sposób do negocjacji dotyczących układów zbiorowych.
CZYTAJ TEŻ:Lufthansa zwolni 4 tys. pracowników. To największa redukcja zatrudnienia w dużej europejskiej grupie linii lotniczych od czasu pandemii
Oprac. Sławomir Cedzyński/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/752918-strajk-w-lufthansie-to-oznacza-klopoty-dla-polskich-pasazerow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.