Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przebywania w okolicach turbin wiatrowych - taki komunikat w mediach społecznościowych opublikował wójt gminy Grajewo (woj. podlaskie). Mieszkańcy tego rejonu muszą uważać na odłamki lodu odczepiające się od łopat wiatraków i bombardujące okolice i to w znacznej odległości.
Droga „pod ostrzałem”
Wójt gminy ostrzegał przed realnym i poważnym niebezpieczeństwem.
Łopaty turbin są oblodzone, zatem istnieje prawdopodobieństwo osunięcia się dużych brył lodu. Odłamki lodu mogą być wyrzucane na znaczną odległość od wieży, stanowiąc zagrożenie.
— napisał wójt.
Szczególne niebezpieczeństwo istnieje na drodze szutrowej nr 142555B, relacji Wojewodzin – Popowo”
—ostrzegał wójt Grzegorz Górski.
Właśnie na tej drodze znaleziono duże bryły lodu, oderwane od wiatraków.
Jak daleko doleci bryła lodu z wiatraka?
Z tym zagrożeniem nie ma żartów. Według badań na ten temat, publikowanych w Austrii czy Skandynawii, kawałki lodu, odrywające się od turbin, mogą uderzyć w miejsca oddalone nawet o kilkaset metrów. W zależności od rodzaju turbiny fragmenty lodu spadają zazwyczaj ok. 270 m w odległości od wiatraka. Jednak część takich lodowych „pocisków” potrafi dolecieć nawet na odległość 600 m. Bryły lodu mogą przy tym osiągnąć prędkość od ok. 220 do 320 km na godzinę.
Jaką odległość zabudowań od wiatraków przyjął rząd?
W Polsce cały czas trwa dyskusja o minimalnej odległości wiatraków od zabudowań. W marcu zeszłego roku Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, poinformowała, że rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy wiatrakowej. Zgodnie z nim minimalna odległość wiatraków od zabudowań miałaby wynieść 500 metrów. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową.
