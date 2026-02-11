Ciepło jak... w styczniu? Zaskakująca ocena meteorologów! "Piąty w historii pomiarów na świecie". W Europie wyglądało to inaczej

Mimo ataku zimy w całej Polsce na skalę niespotykaną od dawna, w ocenie meteorologów za nami jest… najcieplejszy styczeń. „Miesiąc ten był piątym najcieplejszym w historii pomiarów na świecie” - podała Służba ds. Zmian Klimatu Copernicus (C3S). Jak to możliwe?

W styczniu 2026 średnia temperatura była o 0,79 stopnia Celsjusza wyższa od średniej z tego miesiąca w latach 1991-2020 - podkreślają meteorolodzy ze Służby ds. Zmian Klimatu Copernicus. Dokładniej tegoroczna wartość wyniosła 12,95 stopnia Celsjusza.

W Europie najzimniej od 2010 r.

Okazuje się jednak, że w tym roku mamy za sobą styczeń chłodniejszy o 0,28 stopni Celsjusza niż najcieplejszy w historii pomiarów z 2025 r.

Inaczej przedstawia się sytuacja w Europie, gdzie rozpoczęliśmy rok najzimniejszym styczniem od 2010 r., a średnia temperatura wyniosła -2,34 st (o 1,63 mniej niż średnia z lat 1991-2020). Również w USA notowano w tym roku ekstremalnie niskie temperatury, jednak zredukowały to upały w Australii i Chile.

W morzach odnotowano natomiast średnio 20,68 st. Celsjusza. Jest to czwarty najwyższy styczniowy wynik w historii.

PR24/climate.copernicus.eu/Joanna Jaszczuk

