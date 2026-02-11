Aleksander Miszalski odwołał Łukasza Franka ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) w Krakowie. Równocześnie prezydent miasta poinformował, że będzie korekta zasad strefy czystego transportu (SCT). „Podjąłem decyzję o odwołaniu Łukasza Franka ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Obowiązki dyrektora ZTP przejmie dotychczasowa Zastępczyni – Pani Magdalena Musiał” - przekazał dziś Miszalski na platformie X. Odkąd w Krakowie zaczęła obowiązywać SCT, dochodzi tam do niszczenia m.in. znaków informujących o strefie. Wprowadzenie SCT było też jednym z powodów, dla których zbierane są podpisy pod wnioskiem ws. referendum o odwołaniu Miszalskiego z urzędu prezydenta.
Raport o SCT
Prezydent miasta stwierdził, że po zapoznaniu się ze wszystkimi głosami i zastrzeżeniami dotyczącymi zakresu i zasad wjazdu do strefy czystego transportu postanowił przystąpić do prac nad ich korektą.
W ciągu dwóch tygodni ma powstać szczegółowy raport dotyczący SCT.
Zaproponuję rozwiązanie, które pozwoli dalej dbać o zdrowie mieszkańców i powietrze w Krakowie, ale także będzie wyjściem naprzeciw zgłoszonym uwagom
— napisał Miszalski w serwisie X.
„SCT to wielki problem”
Łukasz Franek w 2019 r. został szefem Zarządu Transportu Publicznego – jednostki Urzędu Miasta Krakowa. Odpowiadał za przygotowanie przepisów SCT. Przekonywał do racji zasad SCT, które budziły i cały czas budzą kontrowersje części kierowców i które Rada Miasta Krakowa przegłosowała mimo sprzeciwu gmin ościennych.
Sejmik małopolski w lipcu wyraził zaniepokojenie planowanym kształtem SCT. Z kolei w styczniu urząd marszałkowski podał, że do zarządu województwa nadal docierają głosy zdezorientowanych i zaniepokojonych mieszkańców w związku z obecnym kształtem SCT.
Nasze stanowisko jest niezmienne: zapisy uchwały o krakowskiej SCT w obecnym kształcie stanowią wielki problem dla wielu mieszkańców Małopolski, są dyskryminacyjne i wprowadzają niepotrzebne podziały. Ponadto Małopolanie wskazują, że granice krakowskiej SCT nie są dostosowane do miejsc dostępności parkingów park and ride i punktów przesiadkowych w systemie komunikacji miejskiej
— informował w styczniu zarząd województwa małopolskiego.
Kto płaci za SCT?
Uchwałę o SCT radni miejscy przyjęli w czerwcu. Strefa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia na większości powierzchni miasta – wewnątrz mniej więcej IV obwodnicy. Osoby, których samochody nie spełniają norm SCT, muszą płacić za wjazd do niej.
W tym roku jest to 5 zł za dzień, 100 zł za miesiąc. W kolejnych latach kwoty te mają rosnąć, a w 2029 r. mają być zniesione i ma obowiązywać całkowity zakaz wjazdu starymi pojazdami. Mieszkańcy Krakowa, którzy mieli stare auto przed 26 czerwca, są zwolnieni z opłat, ale muszą zarejestrować pojazd w specjalnym systemie informatycznym.
Wniosek o odwołanie prezydenta Krakowa
Odkąd w Krakowie zaczęła obowiązywać SCT, dochodzi do niszczenia i kradzieży znaków drogowych informujących o strefie. Grupa przeciwników SCT - Blade Runners SCT Kraków zorganizowana na Facebooku - w ciągu ponad miesiąca zyskała 50 tys. obserwatorów.
Wprowadzenie SCT stało się także jednym z argumentów przeciwników Miszalskiego, którzy zbierają podpisy pod wnioskiem ws. referendum dotyczącym odwołania go z urzędu prezydenta.
Według stanu na wczoraj zebraliśmy dokładnie 40 077 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w Krakowie. Wczoraj minął 14. dzień zbiórki”
— informował wczoraj jeden z pomysłodawców referendum, przewodniczący rady i zarządu dzielnicy Stare Miasto w Krakowie Jan Hoffman.
Celem jest 100 tys. podpisów.
Jest jest to najsłabsza prezydentura jaką odnotowujemy w dużym mieście. Nie wiem, może Rafał Trzaskowski jest na podobnym poziomie
— mówiła z kolei w Telewizji wPolsce24 o kondycji prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann, poseł PiS, pochodząca ze stolicy Małopolski.
Dla kogo bezpłatne SCT?
Do SCT w Krakowie bezpłatnie mogą wjechać samochody spełniające normy emisji spalin określone w uchwale rady miasta. W przypadku aut benzynowych i LPG jest to co najmniej Euro 4 lub produkcja w co najmniej 2005 r., a w przypadku diesli - co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) lub 2012 r. (ciężarowe).
Władze Krakowa uzasadniły wprowadzenie strefy chęcią poprawy jakości powietrza, a dzięki temu – zdrowia mieszkańców. Powoływały się również na nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z którą miasta ponad 100-tysięczne z przekroczonym poziomem dwutlenku azotu w powietrzu są zobowiązane do wprowadzenia SCT. Przeciwnicy odpowiadają im m.in., że ustawa nie określa granic SCT i uważają, że ich postulaty do ograniczenia strefy do centrum miasta nie zostały uwzględnione w konsultacjach społecznych.
CZYTAJ TEŻ:
—Miszalski może się obawiać! Już ponad 40 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta miasta
—Mieszkańcy Krakowa przeciw dyskryminacji mniej zamożnych kierowców! Znaki o „Strefie Czystego Transportu” masowo znikają
oprac. Sławomir Cedzyński/PAP/wPolsce24/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/752903-rewolucja-w-krakowskiej-sct-miszalski-odwolal-dyrektora-ztp
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.