„Los zwierząt nie może nikomu pozostawać obojętny. ‘Łapy i Pędzle’ to wyjątkowa aukcja organizowana przez malarkę Joannę Sarapatę oraz piosenkarkę Dorotę Rabczewską, a dochód z tej inicjatywy zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym zwierzętom uratowanym z tzw. patoschronisk. Dlatego z całego serca wspieram tę akcję — tylko razem możemy podarować im bezpieczeństwo, troskę i nowy początek” - podkreśliła pierwsza dama Marta Nawrocka, która przekazała na aukcję wyjątkową czarną suknię.
CZYTAJ WIĘCEJ: Doda, Stanowski i Litewka spotkali się z Parą Prezydencką. Spotkanie poświęcone było sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt
Po spotkaniu z Dodą, Krzysztofem Stanowskim i Łukaszem Litewką w sprawie zwierząt ze schronisk w Bytomiu oraz Sobolewie Marta Nawrocka pisała tak:
Zwierzęta nie potrafią wołać o pomoc. Dramatyczne sceny ze schronisk w Bytomiu i Sobolewie nie mogą się już nigdy powtórzyć
— podkreśliła pierwsza dama.
Przez lata w tych miejscach dochodziło do rażących zaniedbań i krzywd. Dlatego dziś wspólnie z Dodą, Krzysztofem Stanowskim i Łukaszem Litewką rozmawialiśmy o sytuacji prywatnych schronisk w Polsce a także propozycjach realnych zmian, które ochronią ich podopiecznych. Razem możemy nieść dobro i dać niewinnym istotom szansę na lepsze życie
— zastrzegła Marta Nawrocka na Facebooku.
Od słów do czynów!
Na słowach wsparcia się nie skończyło i teraz pierwsza dama przekazała wyjątkową suknię na aukcję „Łapy i Pędzle”, która jest organizowana przez malarkę Joannę Sarapatę oraz piosenkarkę Dodę.
Dziś wieczorem na tej aukcji będzie można wylicytować niemal sto wyjątkowych przedmiotów. Oprócz dzieł sztuki uznanych artystów na licytację trafiły też przedmioty przekazane przez znane osobistości.
Jak wskazała Żaklina Skowrońska, kreacja Marty Nawrockiej to czarna sukienka projektu Izabeli Janachowskiej, w której Pierwsza Dama wystąpiła w sesji dla magazynu VIVA.
Los zwierząt nie może nikomu pozostawać obojętny
— zaznaczyła Marta Nawrocka w swoim wpisie na Facebooku.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/752808-marta-nawrocka-przekazala-suknie-na-aukcje-lapy-i-pedzle
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.