Polacy się zbroją! W 2025 zdobyli rekordową liczbę pozwoleń na broń. W posiadaniu Polaków znajduje się milion sztuk broni

Polacy zbroją się na potęgę. W minionym roku zdobyli rekordową liczbę pozwoleń na broń. Niedługo może być o nie trudniej i drożej. Zaostrzenia przepisów zezwalających na posiadanie broni domagają się bowiem posłowie Polski 2050 – informuje wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zainteresowanie Polaków posiadaniem własnej broni wyraźnie zaczęło rosnąć wraz z napaścią Rosji na Ukrainę w 2022 r. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że jeszcze w 2020 r. rocznie wydawano niewiele ponad 10 tys. pozwoleń, a w 2022 r. liczba ta wzrosła do 34 tys. Rekord padł w 2025 r. Chęć posiadania własnej broni wyraziło kolejnych 50 tys. Polaków. Łączna liczba pozwoleń przekroczyła 411 tys. (235 tys. w 2020 r.)

Gazeta podaje, że Polacy najczęściej decydują się ubiegać o sportową licencję strzelecką oraz o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

W minionym roku została przekroczona też magiczna granica liczby sztuk broni, jaka znajduje się w posiadaniu Polaków. Osiągnęła ona 1 mln sztuk, podczas gdy w 2014 r. było to niewiele ponad 380 tys. sztuk

